Президента «Мотор Сичи» Богуслаева арестовали на два месяца 4 24.10.2022, 20:33

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Вячеслав Богуслаев

Олигарх сотрудничал с Лукашенко.

Шевченковский районный суд города Киева избрал президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев по делу о коллаборационной деятельности и помощи России в войне против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», – отметили в пресс-службе.

Аналогичная мера пресечения была назначена руководителю департамента внешнеэкономической деятельности компании Олегу Дзюбе. Ранее его также задержали правоохранители и сообщили о подозрении по тем же статьям Уголовного кодекса Украины – 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество агрессору).

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу. СБУ устанавливает других участников противоправных действий «Мотор Сичи», чтобы привлечь виновных к ответственности.

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