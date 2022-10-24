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Риши Сунак официально станет премьером Британии во вторник

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  • 24.10.2022, 21:02
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Риши Сунак официально станет премьером Британии во вторник
Риши Сунак

Завтра уходящая в отставку премьер Трасс проведет последнее заседание своего кабинета министров.

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально возглавит Консервативную партию и станет новым премьер-министром во вторник, 25 октября, после аудиенции у короля Чарльза III.

Об этом сообщает The Guardian.

В 09:00 25 октября уходящая в отставку премьер-министр Лиз Трасс проведет последнее заседание своего кабинета министров, после чего выступит с речью на Даунинг-стрит и отправится на аудиенцию к королю.

После нее король примет преемника Трасс Сунака и попросит его сформировать правительство. Затем, около 11:35 (13:35 по Минску), ожидается речь нового главы правительства.

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