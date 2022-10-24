В Бресте предупредили о передвижении техники и стрелковой канонаде 8 24.10.2022, 21:05

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Стрельба будет слышна в течение недели.

В Бресте предупредили о передвижении техники и звуках стрелковой канонады в течение недели. Причины назвал «мэр» Бреста Александр Рогачук.

- В течение текущей недели в Бресте будет слышна стрелковая канонада, а также происходить передвижение различных видов техники, - сказал Рогачук.

«Мэр» Бреста добавил, что, по информации руководства 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, на полигоне «Брестский» проводятся мероприятия согласно плану подготовки на учебный год.

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