В Бресте предупредили о передвижении техники и стрелковой канонаде

В Бресте предупредили о передвижении техники и стрелковой канонаде8
- 24.10.2022, 21:05
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Стрельба будет слышна в течение недели.
В Бресте предупредили о передвижении техники и звуках стрелковой канонады в течение недели. Причины назвал «мэр» Бреста Александр Рогачук.
- В течение текущей недели в Бресте будет слышна стрелковая канонада, а также происходить передвижение различных видов техники, - сказал Рогачук.
«Мэр» Бреста добавил, что, по информации руководства 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, на полигоне «Брестский» проводятся мероприятия согласно плану подготовки на учебный год.