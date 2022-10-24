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В Минске задержали директора компании Astronim

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  • 24.10.2022, 21:27
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В Минске задержали директора компании Astronim
Богдан Коровец

Компания занимается разработкой сайтов.

В Минске задержан Богдан Коровец — основатель и директор компании Astronim. Об этом сообщила в Facebook его жена Елена.

Причины задержания неизвестны. По информации правозащитников, ранее Богдана Коровца вызывали на допрос.

Компания Astronim* занимается разработкой сайтов. Она делала сайты для многих госстуктур, в том числе для МЧС, Белэнерго, Эталон-online, Нацбанка и «Банка БелВЭБ».

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