В Минске задержали директора компании Astronim

В Минске задержали директора компании Astronim7
- 24.10.2022, 21:27
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Компания занимается разработкой сайтов.
В Минске задержан Богдан Коровец — основатель и директор компании Astronim. Об этом сообщила в Facebook его жена Елена.
Причины задержания неизвестны. По информации правозащитников, ранее Богдана Коровца вызывали на допрос.
Компания Astronim* занимается разработкой сайтов. Она делала сайты для многих госстуктур, в том числе для МЧС, Белэнерго, Эталон-online, Нацбанка и «Банка БелВЭБ».