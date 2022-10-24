ВСУ продвигаются в Луганской области
- 24.10.2022, 22:09
Обновлена карта боевых действий.
Украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов Луганской области, а именно в Невское, Кармазиновку и Мясожаровку.
Российские военные отошли от Паталаховки, также, скорее всего, они покинули Ковалевку и Нововодяне. Эти населенные пункты перешли в так называемую «серую зону».
На некоторых участках ВСУ находятся более 13 километров от оккупированного Сватового. В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.