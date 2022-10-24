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Финские сейсмологи зафиксировали 5 взрывов в Финском заливе

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  • 24.10.2022, 22:14
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Финские сейсмологи зафиксировали 5 взрывов в Финском заливе

Они произошли 20 и 21 октября.

Сейсмологический институт Финляндии зафиксировал пять взрывов в Финском заливе. Они произошли 20 и 21 октября в российских территориальных водах примерно в 40 километрах от Выборга.

Четыре взрыва были зарегистрированы в четверг 20 октября в 12:35, 14:02, 17:54 и 18:33 по финскому времени. Еще один произошел в том же районе в пятницу, 21 октября. Магнитуда первого взрыва составила 1,8, остальных – 1,3. Примерно в этом районе проходит нитка газопровода «Северный поток».

Сейсмолог Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрём заявил изданию Ilta Sanomat, что это были взрывы, а не землетрясения. По его словам, такие явления обычно фиксируют при работах по углублению дна или при военных учениях.

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