В США создали батарею для электрокара, которая заряжается с рекордной скоростью 2 24.10.2022, 22:26

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11 минут — и поехал.

Команда ученых из Университета штата Пенсильвании создала новую батарею для электрокаров, которой требуется примерно 11 минут на зарядку до 70%, передает «Новое время».

Длительное время зарядки — пока что один из главных недостатков электромобилей по сравнению с автомобилями на бензине или на газу. Однако постепенно ученые работают над решением этой проблемы.

Команда исследователей под руководством Чао-Янг Вана, инженера-механика из Университета штата Пенсильвании, создала новую батарею для электрокаров. Ее главным преимуществом является чрезвычайно быстрая зарядка.

«Большинство аккумуляторов электромобилей за 10 минут можно зарядить в лучшем случае до 25%», — говорит Ван. В таком случае на полную зарядку уйдет около 40 минут.

Ученый уверен, что сейчас материаловеды должны сосредоточиться на повышении емкости аккумулятора и сокращении времени зарядки. Это позволит производителям устанавливать более эффективные батареи меньшего размера. «Так мы можем сократить стоимость аккумуляторов на две трети, сократить потребление сырья на две трети и [уменьшить] выбросы углерода при производстве аккумуляторов», — объясняет Ван.

Исследователям удалось разработать новую батарею, которая заряжается до 70% от полной емкости всего за 11 минут. Для этого они воспользовались техникой, называемой асимметричной температурной модуляцией, которая быстро нагревает, а затем охлаждает элемент, чтобы ускорить перемещение заряда. Они также работали с очень пористым анодом, способным принимать сразу много заряженных ионов.

Новая батарея рассчитана приблизительно на 2000 циклов зарядки, что в теории позволит электромобилю проехать около 800 тыс. километров.

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