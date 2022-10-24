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ВСУ уничтожили очередную БМП оккупантов вместе с экипажем

  • 24.10.2022, 22:32
  • 2,738
ВСУ уничтожили очередную БМП оккупантов вместе с экипажем

Видеофакт.

Украинским военным удалось уничтожить российскую БМП в Донецкой области. Вместе с вражеской техникой был ликвидирован и ее экипаж.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена очередная БМП оккупантов вместе с экипажем», - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, военным 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось ликвидировать бронетехнику и личный состав противника в Донецкой области.

«Благодаря работе инженерно-саперного подразделения уничтожена боевая машина пехоты противника вместе с экипажем», - объяснили военные.

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