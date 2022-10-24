ВСУ уничтожили очередную БМП оккупантов вместе с экипажем
- 24.10.2022, 22:32
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Видеофакт.
Украинским военным удалось уничтожить российскую БМП в Донецкой области. Вместе с вражеской техникой был ликвидирован и ее экипаж.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
«Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена очередная БМП оккупантов вместе с экипажем», - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, военным 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось ликвидировать бронетехнику и личный состав противника в Донецкой области.
«Благодаря работе инженерно-саперного подразделения уничтожена боевая машина пехоты противника вместе с экипажем», - объяснили военные.