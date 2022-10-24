ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52

ВСУ сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-526
- 24.10.2022, 22:47
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Два из них были уничтожены в течение получаса.
Сегодня, 24 октября, около 21:30 в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВС Украины.
Очередную воздушную цель на свой счет записало подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.
Напомним, что сегодня в районе обеда ВСУ в течение получаса уничтожили два ударных вертолета Ка-52 противника в Херсонской области.