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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что находится на передовой в Запорожской области

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  • 24.10.2022, 23:11
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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил, что находится на передовой в Запорожской области

Он опубликовал фото на фоне боевой машины с буквой «Z».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в телеграм-канале свое фото на фоне боевой машины с буквой «Z». Как утверждает Рогозин, фото сделано на передовой в Запорожской области.

«Теперь хочу, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца», — подписал фото Рогозин.

Днем ранее Рогозин сообщал, что привез в Донецк «зимнее обмундирование для батальона защитников Донбасса».

Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса» 15 июля. «Медуза» тогда писала, что Рогозин может перейти на работу в администрацию президента. Российское издание «Ведомости» в конце сентября сообщило, что Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ — Крымский. В его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате «референдумов» территории.

Ранее о том, что поступил на службу в российскую армию и отправился на фронт, сообщил бывший командир пророссийских сепаратистов на Донбассе Игорь Стрелков (Гиркин). В Украине за пленение Гиркина пообещали награду. Так Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 тысяч долларов.

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