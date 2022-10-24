Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге рядом с Беларусью 3 24.10.2022, 23:20

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Данный стыковой пункт активно используется для военных перевозок РФ-Беларусь.

В Брянской области на железной дороге между станциями Новозыбковым и Злынкой сработало взрывное устройство.

Об этом сообщил губернатор Брянской области.

Местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

Межгосударственный стык Злынка-экспл. (РЖД) - Закопытье-экспл. (БелЖД) временно заблокирован, движения поездов на участке — нет.

Данный межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок Россия-Беларусь.

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