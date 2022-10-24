Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге рядом с Беларусью

Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге рядом с Беларусью3
- 24.10.2022, 23:20
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Данный стыковой пункт активно используется для военных перевозок РФ-Беларусь.
В Брянской области на железной дороге между станциями Новозыбковым и Злынкой сработало взрывное устройство.
Об этом сообщил губернатор Брянской области.
Местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.
Межгосударственный стык Злынка-экспл. (РЖД) - Закопытье-экспл. (БелЖД) временно заблокирован, движения поездов на участке — нет.
Данный межгосударственный стыковой пункт активно используется для воинских перевозок Россия-Беларусь.