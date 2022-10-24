Google создаст первую школу высоких технологий 24.10.2022, 23:25

Где ее откроют.

Google на базе израильского университета Рейхмана создаст школу высоких технологий для подготовки специалистов в области компьютерного инжиниринга.

Об этом сообщает Reuters.

В Израиле есть динамичный сектор высоких технологий, но острая нехватка квалифицированных технических работников привела к появлению десятков тысяч незакрытых вакансий.

Школа высоких технологий будет субсидировать студентов из «недостаточно представленных общин, включая женщин, ультраортодоксов, арабов, членов эфиопской общины и людей из геосоциальной периферии и неблагополучных социально-экономических групп».

«Мы считаем, что разнообразие голосов, мнений и точек зрения обогащает израильские высокие технологии и их разработки», — сказал Барак Регев, управляющий директор Google Israel.

Учебные курсы, которые будут проводиться в кампусе Google в Тель-Авиве и Университете Райхмана, будут посвящены программированию, тестированию программного обеспечения, развитию бизнеса, продажам и анализу данных, а Google предоставит участникам стипендии.

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