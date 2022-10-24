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Как белорусские хоккеисты выступают в НХЛ

  • 24.10.2022, 23:38
Как белорусские хоккеисты выступают в НХЛ
Егор Шарангович

Этой ночью в НХЛ может случиться белорусская дуэль.

Судя по всему, это все же произойдет. Ближайшей ночью на лед в матче НХЛ должны выйти сразу два белоруса. Егор Шарангович в форме «Нью-Джерси» и Алексей Протас в свитере «Вашингтона». Оба работали в основе на раскатке, оба готовы играть. Если не произойдет никакого форс-мажора. Момент чуть не исторический. Ведь такого не случалось уже десять лет. Последний раз два наших соотечественника играли друг против друга в феврале 2012: тогда Андрей Костицын в составе «Монреаля» противостоял Михаилу Грабовскому и его «Торонто». Чуть позже в плей-офф братья Костицыны вышли на лед уже в составе одной команды — «Нэшвилла», пишет «Прессбол».

С тех пор этакого белорусского «комбо» больше не было. Но вполне могло произойти в прошлом сезоне, но Алексея Протаса прямо перед одним из матчей с «Нью-Джерси»... отправили в «Херши» в АХЛ. А Владислав Колячонок закрепился в основе «Аризоны» к тому времени, когда «Койотис» свои встречи с «Девилз» уже отыграли.

ШАРАНГОВИЧ: СТАРТ НЕ ПРОВАЛЬНЫЙ, НО НАДО ДОБАВЛЯТЬ

«Нью-Джерси» начал сезон с двух алогичных поражений подряд. Алогичных, потому что «Девилз» вроде бы создавали моменты, но реализация была просто чудовищно отвратительная. В матчах с «Филадельфией» и «Детройтом» подопечные Линди Раффа бросили в створ в сумме 76 раз. А забросили всего четыре шайбы! В то же время, в обороне все было совсем грустно: десять пропущенных голов после 47 бросков. Ни Блэквуд, ни Ванечек в этих встречах, мягко говоря, не феерили. Не феерил и Егор Шарангович. Оба матча белорус начинал в первом звене, но по ходу встречи отправлялся то во второе, то даже в четвертое. Привычка Раффа столько радикально тасовать сочетания во время матчей совершенно не помогала ни команде, ни персонально Егору. «Химия» практически отсутствовала, а в атаке «Девилз» надеялись на индивидуальные перфомансы Хьюза и Хишира и подыгрыш быстрого Братта.

Картина начала меняться после третьей игры, в которой "Нью-Джерси" наконец добыл первую победу. Рафф вроде бы нащупал оптимальные сочетания в топ-6, которые заработали. Братт начал штамповать ассисты, коих набралось уже восемь в пяти поединках, чуть позже прорвало новичка команды, обладателя Кубка Стэнли Палата, которого отрядили в топ-лайн с Хиширом и Браттом. Неплохое взаимодействие демонстрирует и вторая тройка, где Шарангович играет с Хьюзом и Мерсером. Первое очко Егор набрал как раз в первом победном матче с «Анахаймом», а в недавней игре с «Сан-Хосе» он и вовсе стал первой звездой, открыв счет заброшенным шайбам в этом сезоне. «Девилз» добыли три победы подряд. А четырех викторий кряду с «Нью-Джерси» не случалось аж с 2018 года.

Статистически Егор стартовал хуже, чем в предыдущих двух НХЛовских сезонах, но формулировать какие-то далеко идущие выводы на основании пяти матчей не стоит. Тройка Хьюза неплохо играет в давление и генерирует шансы, белорус частенько бросает, он наконец-то смог отличиться. Так что какой-то катастрофической ситуации в последнем контрактом году точно нет. К тому же, Шарангович полезен в меньшинстве, где у него четвертый айс-тайм в команде. А меньшинство у «Девилз» нынче одно из лучших в НХЛ, если быть совсем точным, пятое (93.3%).

А вот с большинством у «Нью-Джерси» беда. Восьмое место с конца, 13.3% реализации. И это притом, что команда подписала Палата, который в «Тампе» был чрезвычайно полезен в пауэрплее: в позапрошлом сезоне, например, в большинстве он набрал 20 (7+13) очков. Тем не менее, настроить этот важный элемент игры у тренеров «Нью-Джерси» пока не получается.

ПРОТАС: БЕЗ ОЧКОВ, НО С ШИКАРНОЙ ПРОДВИНУТОЙ СТАТИСТИКОЙ

Ожидания от Алексея объяснимо были ниже. Для 21-летнего витеблянина это первый старт сезона в составе команды НХЛ. В минувшем чемпионате он провел за «Кэпиталз» 33 матча, когда команду настигла эпидемия травм и ковида. Набрал 9 (3+6) очков, заработал полезность «+6», сыграл в одном звене с Александром Овечкиным. И отправился завершать сезон в АХЛ. В этом году все иначе.

Травмы никуда не делись, а потому вакансии в основе были. Одну из них Протас и занял. Попутно собрав много комплиментов от тренеров и специалистов, а также хорошую прессу. О белорусе написала даже маститая The Washington Post, газета, вообще-то, федерального значения. Партнеры по команде отмечали, что Протас как будто стал еще больше, катается увереннее. В общем, возмужал и повзрослел.

Алексей первую пару матчей сыграл в номинально второй тройке, затем спустился в «боттом-сикс». Он играет в среднем 11 с половиной минут — это третий с конца айс-тайм в команде. Результативных баллов в копилке белоруса пока нет. Но интересно другое: продвинутая статистика утверждает, что Протас весьма полезен, и отсутствие очков выглядит аномалией.

Для определения влияния хоккеиста на игру используется несколько показателей Корси. Например, CF% показывает, владеет ли шайбой команда в те моменты, когда игрок находится на льду. Соответственно, если процент выше 50%, то коллектив чаще находится с шайбой, чем наоборот. Так вот, этот показатель у Протаса абсолютно лучший в «Вашингтоне» и 24-й во всей НХЛ — 63.1.

Далее — популярный показатель xGF%, который показывает вероятность заброшенной шайбы при нахождении игрока на льду. Протас здесь тоже лидер среди игроков «Вашингтона» — 60.71. HDCF% — и здесь тоже первое место в «Кэпиталз» у Протаса — 72.42%. То есть такова вероятность, что команда создаст голевые моменты, когда белорус находится на льду. При этом, что интересно, в 54,5% случаев Протас начинает игру в своей зоне — это седьмой показатель в команде и пятый среди нападающих. То есть сочетания с участием Алексея демонстрируют весьма успешное владение и чаще всего переводят игру в чужую зону. А еще белорус — шестой по количеству бросков среди нападающих «Кэпиталз» (10 в шести матчах).

«Вашингтон» стартовал чуть хуже, чем «Нью-Джерси» — три победы в шести матчах. У «столичников» среднее большинство (23.8%, 17-е место) и плохое меньшинство (66,7%, пятое место с конца). «Кэпиталз» — почти худшая команда на вбрасываниях (41.3%, второе место с конца), «Нью-Джерси», к слову, абсолютно лучший коллектив в лиге по этому показателю — 41.3%.

Кто выйдет победителем из первой белорусской дуэли за десять лет (которая, надеемся, наконец случится) — узнаем уже совсем скоро.

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