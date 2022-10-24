Резников обсудил с главой Пентагона провокации РФ и новую помощь 24.10.2022, 23:54

Алексей Резников

Министр обороны Украины и Ллойд Остин провели телефонный разговор.

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили провокацию России с «грязной бомбой» и новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает в Twitter глава Минобороны Украины.

Резников оценил «нулевую терпимость» США к шантажу России.

«Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нулевую терпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США», - сообщил министр.

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