Резников обсудил с главой Пентагона провокации РФ и новую помощь
- 24.10.2022, 23:54
Министр обороны Украины и Ллойд Остин провели телефонный разговор.
Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсудили провокацию России с «грязной бомбой» и новый пакет военной помощи.
Об этом сообщает в Twitter глава Минобороны Украины.
Резников оценил «нулевую терпимость» США к шантажу России.
«Был продуктивный разговор с моим другом Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нулевую терпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США», - сообщил министр.