Сегодня в Беларуси можно будет увидеть солнечное затмение 8 25.10.2022, 7:36

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Жители Минска смогут наблюдать явление в районе обеда.

По сообщениям ресурса Astrobel, во вторник жители Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии смогут увидеть частные фазы солнечного затмения.

Как сказано в сообщении, жители Минска смогут наблюдать явление в районе обеда. По данным ресурса, оно начнется в 12:17. «В этот момент на западном краю диска Солнца через соответствующие светофильтры можно будет заметить совсем маленький ущерб. С течением времени этот ущерб будет расти, постепенно заслоняя диск Солнца», — пишет Astrobel.

В 13:29 Солнце закроется на 60 процентов — это будет максимальная фаза для города Минска. Наибольшая в Беларуси — в Хотимске. Там луна закроет солнечный диск на 65 процентов. Общее время затмения в Минске составит 2 часа 24 минуты. Как его можно будет увидеть? С этим вопросом мы обратились к астроному-любителю Андрею Лейчику.

— Начнем с того, что затмение можно видеть при наличии относительно хорошей погоды. Этот фактор играет решающую роль. Если погоды нет, то мы ничего и не увидим, — объясняет Андрей. — Для наблюдения солнечного затмения можно использовать как различные профессиональные средства, так и подручные. Главное — не забывать о своей безопасности. Не нужно для этих целей надевать солнцезащитные очки, которые никак не защищают глаза от попадания прямого солнечного света.

Для наблюдений могут подойти сварочные стекла с определенной плотностью, более-менее прозрачные компакт-диски без голограмм и наклеек, старые дискеты. Но это все равно кустарные методы, которые назвать полностью безопасными для зрения нельзя. Здесь все на усмотрение смотрящего. Что касается профессиональных наблюдений и фотографий, используются специальные солнечные фильтры.

Это самый надежный источник, с помощью которого на солнце можно смотреть достаточно долго и без повреждений органов зрения. Либо специальные солнечные очки, продающиеся в астрономических магазинах.

Балкон, крыша или обычная уличная площадка — место, с которого наблюдаешь затмение, — значения не имеет. Как объясняет Андрей Лейчик, главное, чтобы вы были в той точке, откуда можно увидеть Солнце в дневное время. Достаточно просто выйти на улицу.

Последнее крупное солнечное затмение, при котором луна закрыла солнце больше чем на 60 процентов, произошло 7 лет назад — 20 марта 2015 года. Следующее аналогичное затмение для Беларуси с большей фазой закрытия случится в 2030 году.

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