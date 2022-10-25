Премьер Лапид: Израиль будет вынужден отреагировать на сближение РФ и Ирана 25.10.2022, 0:43

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Яир Лапид

Израиль консультируется с США.

Израиль все больше обеспокоен «опасной близостью» между Россией и Ираном на фоне поставок иранских беспилотников для нападения на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

«Часть работы, которую мы делаем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать… Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать», - сказал Лапид.

Премьер сообщил, что Израиль проводит тесные консультации с США. Также недавно он общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил, что «уравновешивает два соображения».

«Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине», - сказал он.

Другое соображение заключается в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля.

«Мы будем активно поддерживать Украину и будем учитывать интересы национальной безопасности Израиля», - добавил он.

Также Лапид сказал, что поставки иранских беспилотников и другого оружия в Россию являются еще одним доказательством того, что возврат к иранской ядерной сделке 2015 года нежизнеспособен.

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