закрыть
25 октября 2022, вторник, 1:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Лапид: Израиль будет вынужден отреагировать на сближение РФ и Ирана

  • 25.10.2022, 0:43
  • 1,098
Премьер Лапид: Израиль будет вынужден отреагировать на сближение РФ и Ирана
Яир Лапид

Израиль консультируется с США.

Израиль все больше обеспокоен «опасной близостью» между Россией и Ираном на фоне поставок иранских беспилотников для нападения на Украину.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью The Jerusalem Post.

«Часть работы, которую мы делаем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать… Поэтому нам нужно ежедневно пересматривать ситуацию и реагировать», - сказал Лапид.

Премьер сообщил, что Израиль проводит тесные консультации с США. Также недавно он общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На вопрос, что мешает Израилю предоставить Украине системы противоракетной обороны, Лапид ответил, что «уравновешивает два соображения».

«Во-первых, мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, заявив миру, что никогда не примем аннексию четырех областей. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила полевой госпиталь в Украине», - сказал он.

Другое соображение заключается в обеспечении постоянной защиты интересов национальной безопасности Израиля.

«Мы будем активно поддерживать Украину и будем учитывать интересы национальной безопасности Израиля», - добавил он.

Также Лапид сказал, что поставки иранских беспилотников и другого оружия в Россию являются еще одним доказательством того, что возврат к иранской ядерной сделке 2015 года нежизнеспособен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип