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Зеленский: РФ больше никогда не будет субъектом, который может кому-то что-то диктовать

  • 25.10.2022, 1:29
Зеленский: РФ больше никогда не будет субъектом, который может кому-то что-то диктовать
Владимир Зеленский

Ощущение провала в России все сильнее.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия больше никогда не будет субъектом, который может кому-то что-то диктовать.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Сегодня ровно 8 месяцев полномасштабной войны. Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства, и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым», - сказал Зеленский.

По его словам, наступит время, когда вся Украина будет свободной.

«Украина ломает так называемую «вторую армию мира», и отныне Россия будет только просительницей. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные глупости об Украине, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что российский потенциал растрачивается сейчас «на это безумие — на войну против нашего государства и всего свободного мира».

«Было газовое влияние - нет, было военное влияние - испарится, был политический вес-теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции - теперь только отвращение», - сказал он.

По словам Зеленского, это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии.

«Чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина - в первую очередь», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что 24 февраля в Кремле «об этом и подумать не могли, хотя стоило».

«Но сейчас, 24 октября, нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который бы не понимал, куда все это для них движется. Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России все сильнее», - добавил Зеленский.

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