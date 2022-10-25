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Куратора безопасности Крымского моста отправили в отставку

  • 25.10.2022, 4:58
Куратора безопасности Крымского моста отправили в отставку

Причиной его отставки назвали именно взрыв на мосту.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Александра Суханова.

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе об увольнении Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности (в том числе — безопасности Крымского моста), говорится, что он сам попросил освободить его от этой должности.

Ранее о возможной отставке Суханова сообщали российские СМИ. В качестве причины увольнения собеседники издания РБК называли взрыв на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября.

После инцидента на мосту Владимир Путин возложил полномочия по его защите на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

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