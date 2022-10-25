ВСУ разгромили штаб кадыровцев: 40 боевиков ликвидировано 25.10.2022, 7:36

13,296

Во время съемок для Tik-Tok они неоднократно «сливали» местность и сами «навели» артудар.

Прицельным ударом украинские военнослужащие разгромили одну из баз чеченских боевиков, обустроенных в Украине. В Сети появился ролик.

Место и дата съемки не уточняются (предположительно, село Каиры в Херсонской области).

В кадр попали несколько раненых боевиков. Все «герои» видео густо припорошены бетонной пылью. По неподтвержденным данным, после «прилета» около 40 кадыровцев досрочно завершили участие в войне против Украины, еще 60 отправились в больницу. Массовая демилитаризация произошла после турне боевиков Кадырова на оккупированные территории Украины.

Там во время своих съемок для Tik-Tok они неоднократно «сливали» местность, за что получили «благодарность» от ВСУ, которые «отработали» по координатам.

Ликвидацию кадыровцев подтвердил Telegram «Вооруженные силы Украины», занимающейся, в частности, подсчетом потерь врага на поле боя.

По информации украинского военнослужащего Анатолия Штефана, в результате удара более 60 оккупантов ранены, еще около 40 ликвидированы.

«Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по базе, в которой базировались тиктокеры. По предварительной информации, у кадыровцев около 40 ушли на ДМБ и более 60 ранены», – говорится в сообщении.

В сети также пишут, что кадыровцы разместились в школе. Туда прилетел артснаряд от ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».