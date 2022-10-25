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Китай «подставил» Путина

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  • 25.10.2022, 7:42
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Китай «подставил» Путина

Новости из Пекина обвалили российские резервы.

Мировые цены на нефть начали падение на фоне новостей из Китая, где накануне после завершения 20-го съезда Коммунистической Партии Китая на третий срок нахождения во главе КНР был избран Си Цзиньпин, пишет Bloomberg. Его экономический план не вызвал восторга у инвесторов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent упала до 92,87 долл./баррель. Цена фьючерсов на американский сорт WTI опустилась до 84,45 долл./баррель.

Bloomberg отмечает, что стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, который не скрывает своих подходов к экономике, сделало инвесторов гораздо более пессимистичными в отношении будущего КНР.

Китайские акции в Гонконге упали больше всего с 2008 года, а юань достиг 14-летнего минимума после воскресного подтверждения того, что политика Си по усилению государственного контроля над экономикой и рынками будет продолжаться годами.

Индекс Hang Seng China Enterprises, куда включены торгующиеся в Гонконге китайские акции, рухнул более чем на 7%. Это худший результат на следующий день после съезда за период существования индекса с 1994 года.

Курс юаня упал до самого низкого уровня с января 2008 года – 7,259 юаня/$. Учитывая, что у рубля теперь есть только одна резервная валюта - юань, эта новость касается РФ напрямую.

Вместе с падением юаня падает и стоимость российских резервов. То, что Си Цзиньпин теперь будет проводить курс на огосударствление экономики, особо и не скрывается. По мнению китайского руководства, рынок должен быть полностью подконтролен государству.

Однако в этом случае все рыночные инструменты и механизмы превращаются в фикцию и имитацию. В том числе и резервный статус и без того крайне сомнительной валюты юаня.

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