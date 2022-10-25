На Запорожье заметили белорусских военных 22 25.10.2022, 7:44

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Лукашисты находятся в окрестностях Мелитополя.

В окрестностях города Мелитополя Запорожской области, где россияне устраивают теракты и похищают людей, находится большое количество военных страны-агрессора и его сателлита, режима Лукашенко.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, есть факты присутствия в регионе и военных из Беларуси, например, в Мирненской ОТГ.

Также оккупанты, прикрываясь детьми, обустраивают свои склады в школах, добавил Иван Федоров.

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