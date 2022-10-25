Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина 1 25.10.2022, 7:54

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В батальон устроился и бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин.

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин продолжает набирать силу в России и строить военную структуру, параллельную Министерству обороны РФ, что может стать большой угрозой для правления кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете, именно Пригожин рекрутирует добровольческий батальон, в который теперь устроился бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин.

Гиркин известен своей едкой критикой руководства Минобороны РФ. Пригожин также может свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или Вооруженные силы России. Руководитель ЧВК, например, саркастически заявил, что он строит «линию Вагнера», чтобы российские Вооруженные силы, которые «прячутся за спинами Вагнера» чувствовали себя в безопасности.

Эксперты отмечают, что Путин зависит от сил «Вагнера» в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, который подрывает армию.

Аналитики отмечают, что Пригожин, по-видимому, дистанцировался от главы Чечни Рамзана Кадырова после того, как их совместная критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание. Этот риторический сдвиг может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и может бояться потерять свой контроль над регионом на фоне неодобрения чеченцев его требований в поддержку путинской войны.

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