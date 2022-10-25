В Херсонской области ВСУ ударили по позициям РФ: «200-х» оккупантов складывали в мусоровозы 5 25.10.2022, 7:59

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Украинская артиллерия нанесла пять точных ударов.

Артиллерия ВСУ отработала по позициям и базам армии РФ на Херсонщине и в Снегиревке.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевский Ваньок».

Активист сообщил, что было нанесено 5 ударов:

в районе элеватора в Снигиревке (Николаевская область);

в селе Казацком (правый берег Днепра, возле Новой Каховки);

в селе Каиры (левый берег Днепра);

в селах Безымянное и Васильевка (или в Николаевской, или в Херсонской области).

Детали обстрелов:

в Снегиревке уничтожена техника армии РФ, количество погибших врагов пока неизвестно;

в Безымянном – прилеты по месту базирования мародеров, были погибшие и раненные, но точное количество также неизвестно;

в Казачьем уничтожен склад БК;

из Васильевки были вылеты, а не прилеты;

в Каирах погибли российские военные. Причем, отмечает активист, их вывозили даже не грузовыми «Уралами», а обычными мусоровозами.

Отметим, Каиры – село, расположеное на левом берегу Днепра и от него до ближайших позиций ВСУ на правом берегу – около 24 км к местности возле села Дудчаны.

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