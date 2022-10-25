закрыть
25 октября 2022, вторник, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсонской области ВСУ ударили по позициям РФ: «200-х» оккупантов складывали в мусоровозы

5
  • 25.10.2022, 7:59
  • 8,936
В Херсонской области ВСУ ударили по позициям РФ: «200-х» оккупантов складывали в мусоровозы

Украинская артиллерия нанесла пять точных ударов.

Артиллерия ВСУ отработала по позициям и базам армии РФ на Херсонщине и в Снегиревке.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевский Ваньок».

Активист сообщил, что было нанесено 5 ударов:

в районе элеватора в Снигиревке (Николаевская область);

в селе Казацком (правый берег Днепра, возле Новой Каховки);

в селе Каиры (левый берег Днепра);

в селах Безымянное и Васильевка (или в Николаевской, или в Херсонской области).

Детали обстрелов:

в Снегиревке уничтожена техника армии РФ, количество погибших врагов пока неизвестно;

в Безымянном – прилеты по месту базирования мародеров, были погибшие и раненные, но точное количество также неизвестно;

в Казачьем уничтожен склад БК;

из Васильевки были вылеты, а не прилеты;

в Каирах погибли российские военные. Причем, отмечает активист, их вывозили даже не грузовыми «Уралами», а обычными мусоровозами.

Отметим, Каиры – село, расположеное на левом берегу Днепра и от него до ближайших позиций ВСУ на правом берегу – около 24 км к местности возле села Дудчаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип