В Херсонской области ВСУ ударили по позициям РФ: «200-х» оккупантов складывали в мусоровозы

В Херсонской области ВСУ ударили по позициям РФ: «200-х» оккупантов складывали в мусоровозы5
- 25.10.2022, 7:59
- 8,936
Украинская артиллерия нанесла пять точных ударов.
Артиллерия ВСУ отработала по позициям и базам армии РФ на Херсонщине и в Снегиревке.
Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевский Ваньок».
Активист сообщил, что было нанесено 5 ударов:
в районе элеватора в Снигиревке (Николаевская область);
в селе Казацком (правый берег Днепра, возле Новой Каховки);
в селе Каиры (левый берег Днепра);
в селах Безымянное и Васильевка (или в Николаевской, или в Херсонской области).
Детали обстрелов:
в Снегиревке уничтожена техника армии РФ, количество погибших врагов пока неизвестно;
в Безымянном – прилеты по месту базирования мародеров, были погибшие и раненные, но точное количество также неизвестно;
в Казачьем уничтожен склад БК;
из Васильевки были вылеты, а не прилеты;
в Каирах погибли российские военные. Причем, отмечает активист, их вывозили даже не грузовыми «Уралами», а обычными мусоровозами.
Отметим, Каиры – село, расположеное на левом берегу Днепра и от него до ближайших позиций ВСУ на правом берегу – около 24 км к местности возле села Дудчаны.