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Симоньян шокировала ответом на призыв «убивать и топить» украинских детей

  • 25.10.2022, 8:03
  • 14,876
Симоньян шокировала ответом на призыв «убивать и топить» украинских детей
Маргарита Симоньян

Пропагандистка отреагировала на слова коллеги.

Российский пропагандист и путинист Антон Красовский недавно публично заявил, что украинских детей «нужно топить и убивать».

Глава пропагандистского СМИ RT Маргарита Симоньян незамедлительно отреагировала на скандал, пишет «Главред».

Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги.

При этом, на призыв «убивать и топить» детей из Украины Симоньян отметила, что это «недоумение».

«Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», - вдруг заявила Симоньян, которая яро поддерживает политику Путина.

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей.

Он громко заявил, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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