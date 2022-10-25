Симоньян шокировала ответом на призыв «убивать и топить» украинских детей
- 25.10.2022, 8:03
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Пропагандистка отреагировала на слова коллеги.
Российский пропагандист и путинист Антон Красовский недавно публично заявил, что украинских детей «нужно топить и убивать».
Глава пропагандистского СМИ RT Маргарита Симоньян незамедлительно отреагировала на скандал, пишет «Главред».
Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги.
При этом, на призыв «убивать и топить» детей из Украины Симоньян отметила, что это «недоумение».
«Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», - вдруг заявила Симоньян, которая яро поддерживает политику Путина.
Скандал с пропагандистом Красовским
Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей.
Он громко заявил, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.