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Шансов у РФ нет: стало известно о новой тактике ВСУ на правом берегу под Херсоном

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  • 25.10.2022, 8:10
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Шансов у РФ нет: стало известно о новой тактике ВСУ на правом берегу под Херсоном

Российскую армию продолжают окружать.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман в интервью телеканалу «Апостроф TV» озвучил прогноз по срокам освобождения правого берега Херсонщины. По мнению военного эксперта, у ВСУ есть необходимые силы и средства, чтобы эта часть Херсонской области вернулась под контроль Украины до конца текущего года.

Военный эксперт озвучил, когда ВСУ освободят правобережную часть Херсонщины: «Если ответить коротко, то наше наступление не приостановилось, а немного изменилась тактика. Когда мы будем постепенно наступать, то шансов у этой группировки никаких нет. Я думаю, что до начала холодов (это моя субъективная точка зрения), на протяжении месяца мы освободим эти территории и тогда уже будет полностью правый берег Днепра по большому счету под нашим контролем».

Алексей Гетман прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении, напомнив, что наступление ВСУ продолжается: «Волноваться не стоит. Это умная тактика действий. Мы видели в других местах, как она работает, а она работает пока очень успешно. Давайте будем придерживаться указаний и не ругать ни военнослужащих, ни их руководство, которые такое наступление делают. Просто лучше так делать, чем положить тысячи людей. Хотя всем нам хочется, чтобы это произошло как можно быстрее».

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