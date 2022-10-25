Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев

Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев1
- 25.10.2022, 8:14
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Названо время встречи политика с главой украинского государства.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утром 25 октября прибыл в Киев на поезде, пишет Der Spiegel. На прошлой неделе поездка федерального президента в Киев была отменена из соображений безопасности.
В Киеве Штайнмайер встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным Spiegel, встреча глав двух государств состоится вечером.
Президент Германии рассчитывал посетить Украину еще на прошлой неделе, но тогда поездку отменили из соображений безопасности, связанных с повторяющимися обстрелами Россией гражданской инфраструктуры в украинских городах.