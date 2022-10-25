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Полковник ФСБ: Белорусские военные могут сбросить Лукашенко

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  • 25.10.2022, 8:23
  • 9,318
Полковник ФСБ: Белорусские военные могут сбросить Лукашенко

Диктатор оказался в очень плохой ситуации.

Диктатор Лукашенко способен привлечь белорусских военных к войне России против Украины, если от него это потребуют в Кремле.

Лукашенко прекрасно понимает, что президент РФ Владимир Путин проиграл войну, рассказал полковник ФСБ в отставке, российский оппозиционер Геннадий Гудков в интервью журналисту и основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону.

По его мнению, Лукашенко также осознает, что его власть держится только на штыках силовиков.

«...Если он этих силовиков бросит на пушечное мясо – как бы они его не сбросили сами или помогли ему лишиться этой должности. С другой стороны, Путин его поджимает. Денег нет, а Путин дает ему деньги, чтобы он кормил силовиков», – отметил собеседник.

Оппозиционер добавил, что Лукашенко в очень «хреновой» ситуации, поскольку, если он бросит в бой силовиков, то они могут обидеться и свергнуть его.

«...Я лично думаю, что он до последнего будет изображать лояльность Путину», – поделился мнением Гудков.

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