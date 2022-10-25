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В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее «отличившийся» в Чечне, Югославии и Сирии

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  • 25.10.2022, 8:26
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В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее «отличившийся» в Чечне, Югославии и Сирии
Андрей Яранцев
Фото facebook.com/irakli.komaxidze

В 2014 году он находился в составе бригады «Призрак» квазиреспублики «ЛНР» на Донбассе.

На войне в Украине самоликвидировался 43-летний оккупант-сапер Андрей Яранцев из российского города Набережные Челны. Смерть захватчика подтвердили и на его родине.

О гибели очередного россиийского оккупната рассказал в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Согласно некрологу, Яранцев «вырос на рассказах дедов» о Второй мировой войне, поэтому всю свою жизнь посвятил армии. Участвовал в «спецоперациях» РФ на территории Югославии, Чечни, Сирии, где получил не только контузию, но и «множество медалек».

В 2014 году бывший десантник и мотострелок, довольно долго служивший на юге РФ и Северном Кавказе в должности сапера, находился в составе бригады «Призрак» квазиреспублики «ЛНР» на Донбассе.

С начала вторжения войск страны-агрессора в Украину этот российский военный преступник с небольшими перерывами вновь воевал против ВСУ. Последний краткосрочный контракт заключил летом и был в составе «добровольческих» батальонов «Алга» и «Тимер».

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