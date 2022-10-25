«Выхожу из дома, как из тюрьмы» 13 25.10.2022, 8:36

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Рассказ белоруски, которая 15 лет не может уйти от мужа.

«Нет у нас давно никакой любви, мы живем просто как соседи», — признается Наталья. Она замужем уже 20 лет и последние 15 из них раздумывает о разводе. Но захотеть уйти и окончательно принять такое решение — это разные вещи. Всегда находятся обстоятельства, из-за которых приходится откладывать разрыв: дети, нехватка денег, неуверенность в себе или осуждение близких. Как распутать этот клубок и найти в себе силы подать на развод, если вы несчастны? Что на самом деле чувствуют дети, когда родители разводятся? Сайт onliner.by продолжает цикл статей о разводах и сегодня поговорим о несчастливых браках, которые тянутся десятилетиями.

«Не могу развестись, потому что не потяну троих детей»

У Натальи с мужем трое детей: старшей дочке 12 лет, средней — 8, младшей — 4. Все они свидетели очень непростой обстановки в семье — с криками, скандалами и разбитой посудой.

— Я бы с радостью оградила детей от этого всего, но, к сожалению, не получается. Они все видят, они рыдают, но если человек с холодным сердцем, то ничего не сделаешь, — объясняет белоруска.

Серьезные конфликты с мужем у Натальи начались еще в первый год после знакомства. Она хотела уйти, но в какой-момент дала слабину и решила попробовать создать семью с этим человеком. Белоруска уверена, что расставаться нужно было еще в юности, а теперь она связана по рукам и ногам очень тяжелыми отношениями.

— Я всегда его раздражала, но была уверена, что смогу как-то исправиться и стать лучше. Годы шли, а я по-прежнему была какая-то не такая: плохая мать, плохая работница, плохая жена. Мне кажется, в его представлении хуже человека, чем я, просто не существует. И пусть он часто бывает прав, все то же самое можно говорить по-другому, без матов и разбрасывания мебели на глазах у детей. Сейчас я вижу, что у него появляется такое же недовольство и детьми, но когда я за них заступаюсь, это провоцирует еще бо́льшие скандалы.

Один из главных камней преткновения в семье — это деньги. Наталья говорит, что для ее супруга любые траты сверх плана становятся источником раздражения. Такой статьи расходов, как «Нужды жены», в семье просто не существует.

— Если я попрошу 20 рублей раз в неделю, то он спросит: «А на что тебе надо?» Вы представляете, что такое 20 рублей? Школьники иногда больше на себя тратят! У него такая позиция: он папочка, а я девочка, которая должна деньги выпрашивать. И мне приходится скрывать какие-то свои доходы и траты, делать заначки. С тремя детьми в принципе непросто работать, но я стараюсь, работаю на фрилансе.

Дом — работа — дом — я живу как робот, это просто выживание.

Объятий, ласковых слов и других проявлений любви в семье уже давно нет, признается белоруска. Мужа она воспринимает как соседа, с которым хоть как-то, но можно разделить груз бытовых забот.

— Честно признаюсь: третий ребенок с ним — это случайность. Я думала про аборт, но мне стало жалко, что вот эта душа, которая еще не родилась, должна расплачиваться за то, что родители такие идиоты. При этом я знаю, что муж любит детей. Какие бы ошибки мы ни совершили, какие бы ни были между нами разногласия, для детей мы оба хотим здоровья и счастья, это единственное, что нас объединяет.

Последние три года Наталья всерьез обдумывает уход от мужа. В планах «накопить ресурсы», устроиться на официальную работу и все-таки развестись.

— Мне нужно подготовиться и сначала залатать свои финансовые дыры. Сейчас я осознаю, что одна не потяну троих детей, у меня нет стабильного дохода. На поддержку со стороны родственников рассчитывать тоже не могу.

Говорила про перспективу развода с мамой. Она считает, что нужно терпеть: «Я тоже так всю жизнь прожила, люди все одинаковые, терпи, тебе же детей растить».

По словам Натальи, все люди разводятся с разной скоростью. В ее случае все растягивается на годы, она это осознает, но пока приняла решение выждать.

— Для кого-то дом — это место, куда ты приходишь и прячешься от проблем, где тебя всегда пожалеют и поддержат. А я, наоборот, когда выхожу из дома, радуюсь и улыбаюсь людям. Как будто из тюрьмы выхожу каждый день, — откровенничает белоруска.

«Поняла, что, если не разведусь, утону в этом болоте»

Алена терпела 13 лет, прежде чем окончательно поняла, что рискует всю жизнь прожить в несчастливом браке. Она решилась на развод и вскоре познакомилась со вторым мужем (за два месяца сменила три фамилии). Белоруска не устает благодарить себя за то, что когда-то приняла решение поставить точку в тяготивших ее отношениях.

— В первом браке мне было плохо и на первом году, и на пятом, и на десятом: мы с мужем просто не подходили друг другу. Мое представление о семье совершенно не совпадало с его жизненной концепцией. Он очень мало времени проводил со мной и детьми (у нас их двое). Вот буквально приходил домой, ужинал и уходил гулять с друзьями. Каждый день. Я не знаю, почему он так поступал.

Он пытался объяснять, что не хочет стать «подкаблучником», считает, что женщина не должна заманивать мужчину в свои сети и указывать ему, что делать.

Долгое время Алена надеялась, что супруг может измениться. Сначала верила, что он «повзрослеет», потом стала убеждать себя в том, что семейному счастью мешает отсутствие своего жилья. Но после покупки квартиры и переезда ничего не изменилось.

— Понятно, что с друзьями он не крестиком ходил вышивать, присутствовал алкоголь, но это была не основная проблема. Больше всего мне не хватало его помощи. Я все взвалила на себя. Снег, гололед, град — я могу бежать с больным ребенком в поликлинику, а его никогда нет! Потом у него появились проблемы на работе, и он перестал давать деньги. Мне пришлось найти работу в декрете, а с ребенком сидела свекровь. Это было очень тяжелое время для меня.

По словам Алены, она много раз хотела подать на развод, но всегда находились причины не делать этого.

— С моей стороны все-таки были чувства и привязанность к этому человеку. Кроме того, я боялась остаться одна с двумя детьми, был страх совершить поступок, который повлияет на всю твою дальнейшую жизнь. Родные и близкие тоже не одобряли развод. Когда однажды я объявила бывшему мужу, что ухожу, он поговорил с моими родителями, и они тут же приехали.

Мой отец просил меня не разрушать семью «ради детей» — и я снова решила потерпеть еще год.

Этот год Алена провела в слезах и отчаянии, а потом решила действовать и подала заявление. Развели ее с мужем не с первого раза, пришлось собирать доказательства того, что брак исчерпал себя.

— Я решилась на развод, потому что у меня уже не было другого выхода. Я как-то резко поняла, что утону в этом болоте и ничего хорошего в жизни меня уже не ждет. Детям тогда было 13 и 5 лет, они спокойно отнеслись к моему решению. Я понимала, что им тоже это уже надоело. Хоть я и старалась оградить их от ссор и скандалов, дети все равно все видели.

Так получилось, что почти сразу после расставания с первым мужем Алена встретила мужчину, который оказался противоположностью ее супруга.

— Он совершенно другой человек — и по темпераменту, и по отношению к семье, к детям. Его женщина должна быть счастливой, он расстраивается, если я чем-то недовольна, — и мне в таком браке очень комфортно. Мы поженились буквально через два месяца и, поскольку нам было негде жить, собрались и уехали из Минска в деревню. Там родили двоих детей. Сейчас я многодетная мама, мы живем на хуторе, восстанавливаем старый дом и очень счастливы.

Оглядываясь назад, Алена удивляется тому, как долго терпела унизительные отношения.

— Три последних года перед разводом были ужасными. Я упала глубоко-глубоко вниз, и мне пришлось подниматься с колен, чтобы почувствовать себя нормальным человеком. Мне кажется, всем было бы намного лучше и проще, разведись мы раньше. Зачем детям видеть, как родители мучаются? Мне кажется, это их даже унижает, они чувствуют себя виноватыми. А потом вырастут и скажут: зачем вы ради нас сохраняли брак, мы вас об этом не просили…

«Лучше бы жила в неполной семье, чем в такой»

Виктории 24 года, ее родители долгое время не разводились «ради детей». Белоруска уверяет: она предпочла бы вырасти в неполной семье, чем изо дня в день наблюдать, как два любимых человека мучаются друг с другом.

— Насколько я знаю, у моих родителей все не заладилось сразу после свадьбы. Они даже думали развестись, но потом появилась я, а после очередного кризиса — моя сестра. Родители старались для нас, это всегда чувствовалось. Они много работали, возили нас на море, покупали качественные вещи. Помню, как сверстники завидовали тому, что у меня такая семья. Внешне картинка действительно была красивой, но все счастливые моменты затмевались скандалами родителей.

Поводом для ссоры становилось что угодно. Любая мелочь могла перерасти в конфликт, который сопровождался криками, угрозами, а иногда даже рукоприкладством (в том числе со стороны матери).

— Родителям казалось, что раз мы сидим у себя в комнате и дверь закрыта, то мы ничего не слышим. Но мы с сестрой, конечно, все слышали. И это было очень страшно. Когда двое самых близких для тебя людей ругаются друг с другом, как будто земля уходит из-под ног, мир рушится. Часто во время ссор я, как старшая, пыталась успокоить родителей, иногда разнимала их какими-то нечеловеческими усилиями.

После ссор родители снова пытались поддерживать «картинку» счастливой семьи, но детей обмануть сложно, уверяет Виктория.

— Лично мне было видно все: проблески, когда они искренне пытались проявлять друг к другу заботу и внимание, и их обычное поведение, когда они только делали вид, что все в порядке. Чем старше я становилась, тем очевиднее была неискренность, и меня это раздражало. Я не понимала, как можно почти целую ночь скандалить, а наутро молча есть блинчики.

Спустя 10 лет брака отец Виктории начал выпивать — со временем все больше и больше. Уже став взрослой, белоруска спрашивала отца, в чем причина проблем с алкоголем. Он объяснял, что из-за детей разводиться не хотел, но искал для себя в браке какую-то отдушину. Без алкоголя жизнь была для него не в радость.

— Аргументы против развода у родителей всегда были плюс-минус похожие: жили ради детей. Я знаю, что на маму к тому же очень давили ее родственники: мол, у нас в семье не разводятся, крутись как хочешь. Еще думаю, что причиной могли быть деньги. У мамы была статусная должность, но папа всегда зарабатывал больше. Помню, как мы обсуждали это с ней, я говорила: «Мама, разводись!» А она отвечала: «Ты же понимаешь, что я не смогу поддерживать такой же уровень жизни».

Когда отец Виктории закрыл бизнес и финансовой ложки меда в бочке с дегтем не стало, родители все же развелись. Это случилось спустя 20 лет жизни в несчастливом браке. Детям на тот момент было 20 и 11 лет.

— С потерей дохода все проблемы стали более очевидными, их нельзя было прикрывать поездками на море и дорогими покупками. Уже с позиции взрослого человека я могу сказать, что мои родители вышли из отношений уставшими, постаревшими и мало во что верящими… Стоило ли оно того? Сложно сказать.

Я бы хотела видеть родителей счастливыми, и неважно, вместе они или по раздельности.

Разведись они раньше, не вытрепав друг другу столько нервов, думаю, я бы сейчас не мучилась вопросом, как пригласить на свадьбу маму и папу в одно помещение.

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