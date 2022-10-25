Карма в действии: как поплатились российские топ-пропагандисты 6 25.10.2022, 8:59

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Антон Красовский

Закон бумеранга никто не отменял.

За последние дни сразу нескольких известных разжигателей войны с Украиной, работающих на преступный кремлевский режим, настигла карма. Один из них подорвался на мине на оккупированной части Донбасса, второй с треском вылетел из главной российской пропагандистской помойки, а третий не только лишился всех своих активов в банках Британии, но и плачется из-за судебного «преследования», пишет obozrevatel.com.

Публичное признание

Грандиозный скандал случился после эфира программы «Антонимы» на на российском государственном канале RT (Russia Today). Ведущий Антон Красовский в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал безжалостно уничтожать украинских детей только за то, что они считают Россию страной-оккупантом.

В социальных сетях после этого началось настоящее безумие, отреагировала и Украина: дипломаты призвали запретить вещание телеканала RT там, где он еще доступен, а глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что слова Красовского — это однозначно призыв к геноциду.

Старая подруга Красовского и по совместительству его начальница, главред медиахолдинга Маргарита Симоньян бросилась тушить пожар. Несмотря на то, что она неизменно поддерживает любые преступления путинского режима, в этот раз ситуация приняла угрожающий поворот: фактически ее сотрудник «легализовал» то, что думает вся редакция. Симоньян вынужденно пришлось «сдать» Красовского: она уже объявила, что его отношения с RT «приостановлены».

Считать сделавшего такое дикое заявление об украинских детях Антона Красовского простым ведущим – большая ошибка. Он, как сейчас модно говорить, является топовым пропагандистом. Имеющий приличные связи в российском политикуме, ранее был главой предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова, а впоследствии и Ксении Собчак.

Красовский родился в Московской области, а его отец имел давние связи с Украиной – был представителем конструкторского бюро на наших атомных электростанциях. В частности, проработал несколько лет на Ривненской АЭС, а в Кузнецовске (ныне – Вараш) четыре года жил и будущий российский пропагандист.

Антон Красовский спустя много лет после окончательного переезда его семьи в РФ неоднократно посещал Киев и даже красовался в вышиванке. А «окончательно обезумел», как поделились его коллеги, после начала сотрудничества с RT в 2019 году. Спустя год он уже возглавил дирекцию русскоязычного вещания холдинга, первоочередной задачей которого была пропаганда за пределами РФ.

С февраля 2022 года Красовский стал вести на RT авторскую программу «Антонимы», в которой уже не выбирал слов – Симоньян, у которой он «зависал» на всех семейных праздниках, дала ему карт-бланш. По информации источников, зарплата Z-пропагандиста, неоднократно ездившего в «зону СВО», составляла в месяц более миллиона рублей (около 300 тыс. грн) и потеря такого источника дохода уже вызвала ужас у Красовского.

Сейчас он извиняется направо и налево, а в своем Telegram-канале репостит сочувствующих ему военных преступников. Выбраться из России пропагандисту никак нельзя – он, как говорится, нерукопожатный, находится под международными санкциями.

Минная ловушка

Еще один российский пропагандист, получивший чувствительный «удар бумеранга» - Семен Пегов. Он давно тесно связан с ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ, ранее - Главное разведывательное управление Генштаба вооруженных сил РФ). Во время российско-грузинской войны Пегов находился в Абхазии, а с 2014 года под прикрытием работы на российском Life News исколесил и оккупированный Крым, и Донбасс.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года пропагандист практически живет на временно оккупированной части Украины, выполняя поставленные задачи. Те, что на виду – это манипулятивные и постановочные сюжеты, на которых Пегов, к слову, не единожды прокололся.

Ненавистник Украины несколько лет тому основал Telegram-канал WarGonzo (подконтрольный ГРУ), который продуцирует эту ненависть и конечно же поддерживает «СВО» - всем силами разжигая войну.

Семен Пегов, внесший свой преступный вклад в убийства украинцев, 23 октября пострадал и сам. Съездив на «передовую» с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным, Пегов отправился в батальон «Сомали». Под Донецком он задел мину «Лепесток» (ПФМ-1) и был ранен.

Сейчас «военкор» находится в больнице с травмированной ногой – так что в ближайшее время побегать по оккупированной территории точно не сможет.

Злые языки говорят, что россиянин был изрядно пьян, когда попал на заминированную своими же «соратниками» территорию. В это легко поверить, так как в сентябре Пегов уже успел отличиться в Москве. Пытаясь пьяным поселиться в отель, он устроил там грандиозный скандал, который его кураторам все же удалось замять. Однако устроившего дебош Пегова забрала полиция и в отделении ему пришлось провести некоторое время – пока не протрезвеет.

Без гроша и родины

Еще один пропагандист, правда британец, продавшийся России – Грэм Филлипс – уже потерял все свои сбережения и сейчас скрывается на оккупированной части Донбасса.

Он стал первым гражданином Великобритании, включенным в санкционный список правительства (июль 2022 г.). Причиной стало то, что Филлипс фактически допрашивал закованного в наручники и избитого российскими оккупантами другого британца – Эйдена Аслина, воевавшего в рядах ВСУ. Причем Филлипс снимал допрос попавшего в плен на видео и позиционировал как «просто интервью».

Ранее за работу на российскую пропаганду Грэм Филлипс был выдворен из Украины. По информации источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, пропагандисту неоднократно продлевали запрет на въезд (он действует до сих пор) и легально попасть в нашу страну Филлипс точно не может. Но это не помешало ему неоднократно незаконно пересекать границу Украины – въезжая на временно оккупированную территорию из России. За это ему грозит уже уголовная ответственность, а не административная – что предусматривает до пяти лет лишения свободы.

А вот в его родной стране, в которую Филлипс уже не рискует возвращаться, его судят из-за долгов – что-либо оплатить он уже не может из-за арестованных счетов. Но это только цветочки: вызволенный из Донецка Эйден Аслин уже дал в Британии показания на пособника оккупантов.

Своими действиями «журналист» нарушил Женевскую конвенцию, запрещающую съемку, направленную на унижение военнопленных.

«Он (Грэм Филлипс. – Ред.) говорил со мной так, будто моя судьба была решена. Он будто знал, что меня казнят. Он был соучастником моих пыток. Он военный преступник, подонок. Я хочу, чтобы его привлекли к уголовной ответственности», – рассказал Аслин.

Так что в ближайшее время Филлипсу так и придется прятаться от британского и украинского правосудия. Вопрос – надолго ли?

В то, что правило бумеранга или закон кармы существуют, сомневаться не приходится - в этом убеждены все украинцы, пострадавшие от войны. И главное, что это уже происходит.

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