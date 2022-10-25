Белорус купил пентхаус рядом с Кремлем за $8 миллионов 9 25.10.2022, 9:02

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Квартира располагается сразу на двух этажах.

Самый популярный блогер русского ютуба, белорус Влад Бумага недавно купил в Москве пентхаус в новом ЖК Cloud Nine. Это четвертый дом от Кремля, сообщает телеграм-канал «Тушите свет».

Квартир в доме всего 45, и жилье Бумаги располагается сразу на двух этажах: 5-м и 6-м. Площадь недвижимости 270 квадратных метров, это одна из самых больших квартир в ЖК, стоит такая около 500 млн российских рублей (8,16 млн долларов) и без займа в банке 26-летний блогер пентхаус не потянул, высказывает предположение телеграм-канал.

Напомним, что белорус — самый популярный русскоязычный блогер на YouTube — у него 42 миллиона подписчиков.

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