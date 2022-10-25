закрыть
25 октября 2022, вторник, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус купил пентхаус рядом с Кремлем за $8 миллионов

9
  • 25.10.2022, 9:02
  • 4,690
Белорус купил пентхаус рядом с Кремлем за $8 миллионов

Квартира располагается сразу на двух этажах.

Самый популярный блогер русского ютуба, белорус Влад Бумага недавно купил в Москве пентхаус в новом ЖК Cloud Nine. Это четвертый дом от Кремля, сообщает телеграм-канал «Тушите свет».

Квартир в доме всего 45, и жилье Бумаги располагается сразу на двух этажах: 5-м и 6-м. Площадь недвижимости 270 квадратных метров, это одна из самых больших квартир в ЖК, стоит такая около 500 млн российских рублей (8,16 млн долларов) и без займа в банке 26-летний блогер пентхаус не потянул, высказывает предположение телеграм-канал.

Напомним, что белорус — самый популярный русскоязычный блогер на YouTube — у него 42 миллиона подписчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип