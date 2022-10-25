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В Беловежской пуще нашли необычный гриб

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  • 25.10.2022, 9:10
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В Беловежской пуще нашли необычный гриб

Он похож на оранжевый цветок.

На территории гостиничного комплекса ГПУ Национального парка «Беловежская пуща» был обнаружен гриб, похожий на оранжевый цветок - Але́врия ора́нжевая (лат. Aleuria aurantia) вид грибов семейства Пиронемовые порядка Пецицевые отдела Аскомицеты.

«Гриб съедобен, однако пищевой ценности не имеет из-за тонкой мякоти, резиноподобной консистенции и невысоких вкусовых качеств. Может употребляться сырым, в том числе для украшения салатов, но пригоден также для отваривания», - сообщает сайт НП «Беложвеская пуща».

Алеврия оранжевая содержит особый вид лектина — так называемый Aleuria Aurantia Lectin (AAL), содержащийся в мицелии и плодовых телах гриба и обладающий специфичностью к L-фукозе.

В природных экосистемах он проявляет противогрибковую активность, подавляя, в частности, рост плесневого гриба Mucor racemosus. Противогрибковые и инсектицидные свойства лектинов у растений известны давно, однако AAL — первый лектин с фунгицидной активностью, выделенный из гриба. Свойство гриба делает возможным его применение в биохимии и медицине, в первую очередь как маркер в диагностических и биологических тестах.

Существуют данные о возможности его использования при диагностике различных видов рака. Кроме того, использование AAL называют многообещающей стратегией для пероральной иммунотерапии.

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