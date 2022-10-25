Бои за Херсон: ВСУ готовятся зачищать город поквартально 4 25.10.2022, 9:21

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ВДВ и линейные войска РФ бегут на левый берег Днепра.

Россияне хотят удерживать Херсон как можно дольше, но все равно не смогут остаться там. Вооруженные силы Украины планируют отвоевать город до 2023 года.

О ситуации в регионе, а также планах россиян и ВСУ - в комментарии «Апостроф ТV» рассказал военный эксперт, летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, сейчас количество российских войск на правом берегу не увеличивается.

«Уходят воевавшие части линейных войск Российской Федерации, части Военно-воздушных войск - с техникой переправляются на левый берег, а на правый берег идет переброска частично мобилизованных - неподготовленных бойцов Российской Федерации. Их готовят в районе Херсона на карьерах, где они проходят стрелковую подготовку - не более того - и дальше их оставляют в Херсоне выполнять задачи обороны города», - рассказал он.

Также он считает, что россияне планируют удерживать Херсон определенное количество времени на случай получения возможности снова взять правый берег.

«Это будет как плацдарм. Район Херсона как раз хорошо коррелируется с Антоновскими мостами - то есть они будут прикрывать эти мосты и те переправы, которые они в южном течении Днепра выстроили. Если мы возьмем Каховскую гидроэлектростанцию и Каховскую плотину, это возможно в ближайшее время (выбить российские войска), так как плотность российских войск в районе Бериславского плацдарма позволяет их уничтожить или выдавить оттуда, и мы, в принципе, можем взять и Берислав и Каховскую дамбу в ближайшее время», - отметил эксперт.

В то же время это никак не повлияет на положение российских войск в Херсоне, ведь Херсонская группировка прикрыта с севера по реке Ингулец. И от Ингульца до Днепра они могут держать оборону. Этот плацдарм они могут удерживать некоторое время, пока артиллерия ВСУ «не перепашет все их линии обороны с нашим украинским черноземом».

«Но это будет действительно время. Буданов прав - до Нового года мы Херсон точно возьмем. Если украинские войска подойдут к Антоновским мостам, то в этом случае ВСУ могут форсировать Днепр на левый берег, и дальше там 100 километров до Крыма», - подчеркнул он.

Очевидно, что россияне будут препятствовать и могут подорвать дамбу Каховского водохранилища - с военной точки зрения это оправданные действия.

«Но на данный момент те точки, где проминирована Каховская дамба, они не дают оснований говорить, что будет сама дамба взорвана. Для того, чтобы дамбу разрушить, надо выводить определенные инженерные бригады для того, чтобы забуриться в тело дамбы - это не один час, а может и день, это не один КАМАЗ взрывчатки. Этому естественно будут препятствовать наши войска - мы контролируем ситуацию на самой дамбе, и при любом выходе такой команды будут применены определенные средства для того, чтобы эта команда была уничтожена», - предполагает он.

Свитан уточнил, что на правом берегу остается неизменное количество российских войск - более 20 тысяч. Однако число может увеличиваться за счет частично мобилизованных. Маловероятно, что эти силы будут содержать Херсон или район Берислава.

«Я думаю, в Херсоне будет оставлена группировка до 10 тысяч. Естественно, часть будет и морская пехота и ВДВ - это войска, которые могут удерживать определенные плацдармы и готовы для городских боев. Ну, а основная сила, конечно же, будут вновь мобилизованные - не наученные ничему военнослужащие, которых максимум научат держать в руках автомат и дадут по цинку патронов, может быть по два. Дальше это уже будет боевая единица, она не обучена воевать в поле, но оборонять себя в городской постройке она, в принципе, сможет и составит определенную трудность для освобождения Херсона нашими войсками», - подчеркнул он.

Ожидается, что тактика Вооруженных сил Украины по освобождению Херсона будет щадящей.

«Мы просто окружим Херсон, выйдем на Антоновский мост, прижмем херсонскую группировку к Днепру, а дальше наши спецгруппы будут заходить определенными путями и осуществлять зачистку поквартально. Это просто займет время», - резюмировал Роман Свитан.

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