Путин еще живой, но его уже делят 1 25.10.2022, 9:30

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«Башни» Кремля воюют за наследие.

После двух месяцев неудач российской армии на фронте политическая судьба президента России Владимира Путина уже предрешена. В Кремле идет война «башен» за влияние и ресурсы, а преследование российских военкоров говорит о том, что «не все спокойно в датском королевстве».

Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил российский оппозиционер и адвокат Николай Полозов.

По его словам, главным маркером раскола и непонимания в российской правящей верхушке, является использование репрессивного аппарата.

«Власть России на протяжении последних 20 с лишним лет решала все свои внутренние проблемы исключительно одним способом – используя репрессивный аппарат, используя уголовные дела, преследования и так далее. И как только те или иные военкоры, или другие авторы этих событий будут оказываться в подобных ситуациях, это будет ярким маркером того, что в датском королевстве все не спокойно», – говорит российский оппозиционер.

Полозов считает, что сейчас есть все основания говорить о том, что в Кремле идут некие раскольнические процессы.

«Мы понимаем, что Кремль – это не какой-то монолит, что под «ковром» грызутся определенные группы. Мы видели, как осуществлялось назначение Суровикина с использованием медийного ресурса Кадырова и Пригожина, которые возглавили атаку на бывшего командующего российской армии. И это как раз элементы внутренней борьбы «башен» за ресурсы, влияние и так далее. Поэтому говорить о том, что они все слажено в едином порыве куда-то двигаются – нет. Там у них масса внутренних противоречий, в том числе есть определенные слои, более радикальные, чем нынешняя кремлевская правящая верхушка. Они тоже пытаются тянуть одеяло на себя», – объясняет он.

«Я думаю, что речь уже идет о некой дележке путинского наследия. Потому что неудачи последних двух месяцев показывают, что по сути судьба Путина в политическом смысле предрешена. Может это будет не прямо сейчас, не через год или два, но уже нужно думать о будущем. И вот в конфигурации, в которой свое будущее видит чекистская хунта в России, как раз и происходят все эти внутренние противоречия, отголоски которых мы наблюдаем», – добавляет Полозов.

По его словам, в Москве могут быть различные ситуативные союзы или стратегическое взаимодействие между разными группами, в том числе между Пригожиным, Кадыровым и ФСБ. Однако пока все внутренние противоречия в Кремле не влияют на политику РФ в отношении Украины.

«Я думаю, что стратегия остается прежней. Задача российской власти на текущий момент – удержать захваченные территории, вынудить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях, продолжая удерживать оккупированные и аннексированные территории. И, если это удастся, копить силы для следующего броска», – считает российский оппозиционер.

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