закрыть
25 октября 2022, вторник, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин еще живой, но его уже делят

1
  • 25.10.2022, 9:30
  • 2,628
Путин еще живой, но его уже делят

«Башни» Кремля воюют за наследие.

После двух месяцев неудач российской армии на фронте политическая судьба президента России Владимира Путина уже предрешена. В Кремле идет война «башен» за влияние и ресурсы, а преследование российских военкоров говорит о том, что «не все спокойно в датском королевстве».

Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил российский оппозиционер и адвокат Николай Полозов.

По его словам, главным маркером раскола и непонимания в российской правящей верхушке, является использование репрессивного аппарата.

«Власть России на протяжении последних 20 с лишним лет решала все свои внутренние проблемы исключительно одним способом – используя репрессивный аппарат, используя уголовные дела, преследования и так далее. И как только те или иные военкоры, или другие авторы этих событий будут оказываться в подобных ситуациях, это будет ярким маркером того, что в датском королевстве все не спокойно», – говорит российский оппозиционер.

Полозов считает, что сейчас есть все основания говорить о том, что в Кремле идут некие раскольнические процессы.

«Мы понимаем, что Кремль – это не какой-то монолит, что под «ковром» грызутся определенные группы. Мы видели, как осуществлялось назначение Суровикина с использованием медийного ресурса Кадырова и Пригожина, которые возглавили атаку на бывшего командующего российской армии. И это как раз элементы внутренней борьбы «башен» за ресурсы, влияние и так далее. Поэтому говорить о том, что они все слажено в едином порыве куда-то двигаются – нет. Там у них масса внутренних противоречий, в том числе есть определенные слои, более радикальные, чем нынешняя кремлевская правящая верхушка. Они тоже пытаются тянуть одеяло на себя», – объясняет он.

«Я думаю, что речь уже идет о некой дележке путинского наследия. Потому что неудачи последних двух месяцев показывают, что по сути судьба Путина в политическом смысле предрешена. Может это будет не прямо сейчас, не через год или два, но уже нужно думать о будущем. И вот в конфигурации, в которой свое будущее видит чекистская хунта в России, как раз и происходят все эти внутренние противоречия, отголоски которых мы наблюдаем», – добавляет Полозов.

По его словам, в Москве могут быть различные ситуативные союзы или стратегическое взаимодействие между разными группами, в том числе между Пригожиным, Кадыровым и ФСБ. Однако пока все внутренние противоречия в Кремле не влияют на политику РФ в отношении Украины.

«Я думаю, что стратегия остается прежней. Задача российской власти на текущий момент – удержать захваченные территории, вынудить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях, продолжая удерживать оккупированные и аннексированные территории. И, если это удастся, копить силы для следующего броска», – считает российский оппозиционер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип