Раздалось семь мощных взрывов возле железнодорожного моста под оккупированным Мелитополем
- 25.10.2022, 9:40
Войска РФ могли потерять важный путь для транспортировки техники.
Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, минувшая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района.
«Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хорошие новости от ВСУ!», - отмечает он.