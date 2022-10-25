Раздалось семь мощных взрывов возле железнодорожного моста под оккупированным Мелитополем 25.10.2022, 9:40

Войска РФ могли потерять важный путь для транспортировки техники.

Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, минувшая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района.

«Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хорошие новости от ВСУ!», - отмечает он.

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