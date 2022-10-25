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ВСУ с боями вышли на окраину Бахмута

  • 25.10.2022, 9:48
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ВСУ с боями вышли на окраину Бахмута

Украинские войска закрепились на объекте в 2,5 км от центра города.

Украинские военные продолжают успешно наступать в Херсонской и Луганской областях, а российские оккупанты потеряли часть территории возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Украинские силы вели контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово 23 и 24 октября. Минобороны России утверждали, что якобы российские силы отразили украинскую атаку в направлении Краснопоповки (6 км к северо-западу от Кременной). 24 октября. А ВСУ предприняли попытку наступления в Белогоровке Луганской области.

Генштаб Украины подтвердил, что 24 октября украинские силы освободили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Генштаб Украины сообщил, что 24 октября ВСУ отразили атаки российских войск на севере Харьковской области вдоль границы Харьковско-Белгородской области в районе Землянок и Чугуновки Харьковской области.

Херсонская область

Российские силы, вероятно, пытаются занять запасные позиции ближе к Днепру и, как сообщается, создают условия для обороны Херсона. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в неустановленных местах в Николаевской и Херсонской областях. Оперативное командование «Юг» добавило, что российские силы сохраняют свои оборонительные позиции на фоне эвакуации гражданских оккупационных учреждений и управленческого персонала.

Украинские силы продолжали вести контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области в период с 23 по 24 октября. Министерство обороны России (МО) заявило, что российские силы якобы подавили украинские контратаки на Брускинское, Пятихатки и Трифоновку на севере Херсонской области 24 октября. Российские силы продолжали обстреливать и наносить авиаудары на северо-западе Херсонской области вдоль линии соприкосновения.

23 и 24 октября украинские силы продолжили кампанию по перехвату в центральной и северной части Херсонской области.

Генштаб Украины также сообщил, что в результате удара Украины по пункту сосредоточения российской живой силы в Новой Каховке было ранено около 150 российских военнослужащих и уничтожено шесть единиц военной техники. Также украинские силы уничтожили четыре склада боеприпасов в Первомайском и Бериславском районах.

Донбасс

24 октября российские войска потеряли территорию возле Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 октября, видно, что украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута, в 2,5 км к востоку от центра города.

Российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области 23 и 24 октября. Также украинские войска отразили российские наземные атаки на Бахмут, северо-восточнее Бахмута в районе Спорного, Соледара, Бахмутского и южнее Бахмута в районе Клищевки, Иванграда, Озаряновки.

Украинский генеральный штаб также сообщил, что 23 и 24 октября украинские силы отразили наземные атаки российских войск на Авдеевку, западнее Авдеевки в районе Первомайского, юго-западнее Авдеевки в районе Марьинки и Невельского, Авдеевки в сторону Песков и Марьинки.

Генштаб Украины сообщил, что 23 октября российские войска провели безуспешную контратаку под Новомихайловкой на западе Донецкой области.

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