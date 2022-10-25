Посольство лукашистов в Праге облили красной краской 1 25.10.2022, 9:48

Фото: prahain.cz

На стене здания оставили граффити в поддержу политзаключенного Игоря Олиневича.

Стену посольства Беларуси в Чехии на прошлой неделе облили красной краской, а сверху появилась надпись черными буквами «Freedom for Ihar A.» («Свабоду Ігару А.»), посвященная белорусскому политзаключенному Игорю Олиневичу, сообщает чешское издание PrahaIN.

Как рассказал источник издания, целью акции было привлечь внимание к политзаключенному анархисту Игорю Олиневичу, который отбывает 20-летний срок по приговору суда и месяц назад объявил голодовку, а также «напомнить белорусскому режиму, что люди видят его преступления и не будут молчать».

По данным портала, инцидент произошел в пятницу 21 октября.

Напомним, Игоря Олиневича вместе еще с тремя анархистами задержали 28 октября 2020 года возле украинской границы.

На суде в декабре прошлого года Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет колонии, Дмитрий Резанович приговорен к 19 годам колонии, Дмитрий Дубовский — к 18 годам колонии.

19 сентября, более месяцев Игорь объявил голодовку, 24 сентября его поместили в ШИЗО. При этом адвоката неоднократно не допустили в Жодинскую тюрьму, где политзаключенный отбывает наказание, а семья не получает от него писем и не может узнать о его состоянии.

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