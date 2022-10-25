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ISW: В российской армии назревают новые этнические и религиозные конфликты

  • 25.10.2022, 9:57
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ISW: В российской армии назревают новые этнические и религиозные конфликты

В войсках оккупантов «преуспевают» расизм и фанатизм.

В российской армии преуспевают расизм и фанатизм. Не исключены дальнейшие конфликты на этнической или религиозной основе. Об этом в своем отчете указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW в качестве примера указывают на видеозапись, которую в своем Telegram распространил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. На видео видно, как российский офицер избивает солдата-мусульманина за то, что он пытался молиться в определенное время.

«Хотя российские милблогеры отрицали подлинность кадров, предыдущие случаи насилия по религиозному или этническому признаку, такие как стрельба на полигоне в Белгородской области 15 октября, указывают на то, что такие проблемы будут усугубляться со временем», – считают аналитики ISW.

Они также предполагают, что именно расовая и религиозная напряженность может объяснить относительное успокоение Рамзана Кадырова и очевидное отделение от него Евгения Пригожина.

Напомним, ISW ранее обращали внимание на то, что российские военкоматы чаще мобилизуют представителей нацменьшинств. Это влечет за собой социальные разрывы, побуждающие российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации сообществ этнических меньшинств.

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