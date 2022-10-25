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Что ждет белорусов в ноябре: самые важные изменения

  • 25.10.2022, 10:00
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Что ждет белорусов в ноябре: самые важные изменения

Истекает срок уплаты имущественных и транспортного налогов.

В ноябре немного вырастут зарплаты бюджетников. В этом же месяце должны пересчитать бюджет прожиточного минимума, и если он вырастет, то следом увеличатся детские пособия и другие социальные выплаты. Взрослые белорусы наконец-таки получат долгожданные большие выходные, а школьники будут кайфовать на осенних каникулах, пишет onliner.by.

Повысится базовая ставка

Совсем скоро в очередной раз в этом году повысится размер базовой ставки: с 1 ноября она составит 212 рублей (в начале года было 198) — это почти на 7% больше, если сравнивать с прошлым годом. На сайте Минтруда пишут, что в ноябре за счет увеличения базовой ставки зарплата бюджетников вырастет на 5—30 рублей.

Базовую ставку применяют для оплаты труда бюджетников и работников, приравненных к ним, а также работников организаций, которые получают субсидии. Растет базовая ставка — растет и тарифная часть зарплаты работника. За счет повышения базовой ставки с ноября зарплата должна вырасти примерно у 850 тыс. человек.

Пересчитают бюджет прожиточного минимума

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) пересчитывают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С помощью БПМ определяют право граждан на некоторые виды социальной поддержки.

В случае увеличения БПМ (а обычно он растет) следом вырастут также:

минимальные трудовые пенсии;

пособия в связи с рождением ребенка;

пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (платят 50% БПМ);

пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (50% БПМ, 70% БПМ);

пособия по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет (100% БПМ, 120% БПМ);

пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (70% БПМ);

надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;

пособия по уходу за человеком с инвалидностью I группы либо за лицом, которое достигло 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты.

Кто получит дополнительные деньги от нового бюджета прожиточного минимума?

Конкретной цифры нового бюджета прожиточного минимума пока нет, но она появится на днях и будет действовать до нового пересмотра — 1 февраля 2023 года.

У вас есть квартира, машина? Истекает срок уплаты имущественных и транспортного налогов

Люди, у которых в собственности имеются квартиры, частные дома, дачи, гаражи, земельные участки и транспортные средства, должны до 15 ноября внести авансовый платеж по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022 год, а также транспортный налог за 2021 год.

Если у вас есть доступ личному кабинету плательщика на сайте налоговой, ищите свое извещение там. Если доступа к личному кабинету нет, проверяйте почтовый ящик — возможно, там уже лежит бумажное письмо от налоговой.

В Беларуси повсеместно появится улучшенное зимнее дизтопливо

На прошлой неделе концерн «Белнефтехим» сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы, проведя модернизацию и применяя новые катализаторные системы, со второй половины октября вместо зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, сорт F, начинают выпускать улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5, класс 0. Специалисты пояснили: принципиальное отличие нового вида зимнего дизельного топлива (по сравнению с ранее выпускаемым дизельным топливом ДТ-З-К5, сорт F) — нормирование наравне с предельной температурой фильтруемости также и температуры помутнения.

С 1 ноября, по обещаниям «Белнефтехима», все потребители внутреннего рынка получат возможность заправляться новым зимним дизтопливом.

Кроме дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0, в этом году вы сможете заправиться зимним дизельным топливом ДТ-З-К5, класс 2 (оно придется как нельзя кстати, когда за бортом будет −20 градусов Цельсия).

Наконец-таки наступят большие выходные…

Давайте о приятно-расслабленном. В этом году многие праздники, которые объявляются выходными, выпали на субботу или воскресенье. Не стало больше отдыха благодаря Новому году (1 и 2 января — суббота и воскресенье), Дню труда (1 мая — воскресенье), Дню независимости (3 июля — воскресенье).

Зато через две недели работники с классической пятидневкой будут отдыхать три дня подряд: 5, 6 и 7 ноября. Если вас просят выйти на работу в эти даты, почитайте здесь о положенных дополнительных выплатах за работу в выходной день.

Следующие большие выходные, увы, нас ждут только в 2023 году.

…и каникулы у школьников

Взрослые радуются лишнему выходному раз в несколько месяцев, а школьники будут отдыхать первые семь дней ноября и даже последние два дня октября. Осенние каникулы в этом году официально начинаются 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно, то есть девять дней благодаря тому, что государственный праздник в этом году выпадает на будний день. В прошлом году такой лафы не было: День Октябрьской революции в 2021-м пришелся на воскресенье, каникулы были на день короче.

БЖД запустит дополнительные поезда, а самолеты «Белавиа» полетят в Туркменистан

В период школьных каникул и ноябрьских длинных выходных БЖД планирует увеличение спроса пассажиров на билеты в Россию и поэтому пустит дополнительные поезда.

Дополнительный поезд №236 Минск — Москва отправится из Минска 2 и 6 ноября с остановками в Жодино, Борисове, Толочине и Орше. В обратном направлении 3 и 7 ноября назначен дополнительный поезд №231 Москва — Минск с остановками в Орше, Толочине, Крупках, Борисове и Жодино. К составу этих поездов прицепят беспересадочные вагоны сообщением Витебск — Москва — Витебск.

Также дополнительные поезда запустят в Санкт-Петербург: 2, 4 и 6 ноября поезд №250/249 отправится из Минска через Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Оршу и Витебск. Обратный поезд с такими же остановками в белорусских городах пойдет 3, 5 и 7 ноября.

А «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан: с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам раз в две недели. Напомним, что гражданам Беларуси для взъезда в Туркменистан нужна виза.

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