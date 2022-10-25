Беларусь перепродала Армении почти все импортированные российские алмазы

Беларусь перепродала Армении почти все импортированные российские алмазы6
- 25.10.2022, 10:16
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Экспорт российских алмазов находится под санкции ЕС и США.
Минфин сообщает, что Беларусь импортировала алмазного сырья из России в III квартале на $15,5 млн.
На эту сумму Беларусь приобрела более 118 тыс. карат природных алмазов: необработанных и частично обработанных. Все сырье по своему назначению могло быть использовано для изготовления бриллиантов, пишет OL.
Однако основная часть алмазного сырья (93%) была перепродана в Армению. Речь идет о 110 тыс. карат на общую сумму $12,4 млн.
Ранее сообщалось, что экспорт российских алмазов попал под санкции ЕС и США.
В Беларуси огранкой алмазов занимается ОАО «Гомельское ПО „Кристалл“». Предприятие является официальным клиентом алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА». Одновременно гомельский «Кристалл» возглавляет ювелирный «Кристалл-Холдинг» и управляет контрольным пакетом ОАО «Белювелирторг» — крупнейшей государственной ювелирной торговой сети в Беларуси.