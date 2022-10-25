Бойцы ВСУ показали, как «Иглой» сбили крылатую ракету РФ за шесть секунд 25.10.2022, 10:21

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Ракета летела в сторону юга или центра Украины.

Украинские военные записали эмоциональное видео, на котором зафиксирована охота за крылатой ракетой РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале сообщества InformNapalm.

Процесс охоты за ракетой РФ длился всего около 6 секунд, как свидетельствует видео.

На первых кадрах видно, как боец ВСУ, держа на плече ПЗРК «Игла», повернулся в сторону, куда, как предполагают, будет лететь ракета.

В какой-то момент становится понятно, что ракета все ближе: слышны пулеметные очереди. Тогда боец стреляет из ПЗРК.

Снаряд ПЗРК летит вдогонку крылатой ракете, оставляя в небе дымный след.

Наконец снаряд догоняет российскую ракету. Об этом свидетельствуют эмоциональные возгласы украинских военных.

В комментариях под видео, следует отметить, начались дебаты, что именно сбил боец: крылатую ракету (6,5 млн долл.) или вертолет Ка-52 (16 млн долл.). Наконец, со ссылкой на автора выстрела, пришли к выводу, что это была все же крылатая ракета.

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