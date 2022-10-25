В Беларуси объявлен дефолт еще одной компании по облигациям 2 25.10.2022, 10:26

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Чиновники не знают, что делать с волной дефолтов в стране.

Министерство финансов объявило дефолт по облигациям еще одной компании, на этот раз — ИТ-фирма «ААА Солюшенс». Она не смогла выполнить свои обязательства перед покупателями выпущенных ранее ценных бумаг. Напомним, волна дефолтов по облигациям в Беларуси наметилась в прошлом году. В этой ситуации чиновники хотят ужесточить требования к тем, кто выпускает в продажу такие ценные бумаги.

Компания «ААА Солюшенс» не исполнила обязательства по погашению второго выпуска облигаций, ценные бумаги разместили для продажи 7 октября 2019 года. Срок обращения облигаций — по 16 сентября 2022 года.

Как сообщает Минфин, единственным участником «ААА Солюшенс» выступает общество с ограниченной ответственностью «Бэнкс АС», оно занимается дилерской деятельностью по ценным бумагам.

Напомним, Минфин обеспокоен дефолтами по облигациям, которые выпускают разные компании. Из-за этого чиновники намерены ужесточить требования к тем, кто выпускает в продажу такие ценные бумаги. Проблему с участившимися дефолтами на рынке облигаций обсудили на одном из последних заседаний общественно-консультативного совета по вопросам развития рынка ценных бумаг при Минфине. Напомним, в Беларуси волна дефолтов по облигациям наметилась в прошлом году, а в этом — продолжилась.

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