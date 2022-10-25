закрыть
25 октября 2022, вторник, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополе подорвали «центр принятия решений» гауляйтера Балицкого

2
  • 25.10.2022, 10:33
  • 2,936
В Мелитополе подорвали «центр принятия решений» гауляйтера Балицкого

В здании находился штаб ФСБ и пропагандистов Кремля.

Во вторник утром, 25 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Колаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого», - рассказал он.

По словам главы города, по предварительным данным возле помещения, в котором находится один из штабов пропагандистов Кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль.

Как добавляет издание «РИА Мелитополь», особенно громко было в южной части города и в центре.

«Бавовна» был в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. О взрыве заговорили и в фейковой военно-гражданской администрации города, а также российские СМИ», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип