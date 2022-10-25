В Мелитополе подорвали «центр принятия решений» гауляйтера Балицкого 2 25.10.2022, 10:33

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В здании находился штаб ФСБ и пропагандистов Кремля.

Во вторник утром, 25 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. На воздух взлетело авто.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Колаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого», - рассказал он.

По словам главы города, по предварительным данным возле помещения, в котором находится один из штабов пропагандистов Кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль.

Как добавляет издание «РИА Мелитополь», особенно громко было в южной части города и в центре.

«Бавовна» был в районе бизнес-центра гауляйтера Евгения Балицкого. О взрыве заговорили и в фейковой военно-гражданской администрации города, а также российские СМИ», - говорится в сообщении.

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