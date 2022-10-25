В Мексике нашли загадочную стелу майя 1 25.10.2022, 10:36

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На ней изображены два неизвестных божества.

В штате Юкатан в руинах крупного города майя Ушмаль археологи нашли загадочную двустороннюю стелу. Она стояла на том же месте, где ее установили еще в доколониальный период. Об этом пишет Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Рельефные изображения на обеих сторонах стелы — редкое явление. Одна грань обращена к северу, вторая — к югу.

С южной стороны изображено мужское божество в широкополом головном уборе, украшенном перьями и головой совы. На его руках браслеты, а ногах и бедрах — повязки. На плечах — сетчатый плащ. В левой руке божества посох, а в правой — какой-то сверток. Археологи пока не объяснили, что это за бог.

С северной стороны стелы — богиня с большими глазами. На ней нагрудник с тремя рядами жемчуга, браслеты и сетчатая юбка в пол. В ее левой руке кетцаль — символ власти. Изображение богини могло ассоциироваться у майя со смертью.

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