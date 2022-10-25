Медведев натянул черный плащ и начал угрожать Украине 17 25.10.2022, 10:39

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Глава Совбеза «проверил» выпуск танков в РФ.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в России не заканчивается вооружение, количество его лишь увеличивается.

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждение, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили», - заявил Медведев в Telegram.

По его словам, все якобы наоборот, выпуск вооружений и специальной техники «кратно» увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов.

«Ждите!», - пригрозил Медведев Украине.

Также Медведев сообщил, что он уже проверил выпуск танков в РФ и обсудил вопрос ускорения поставок техники в войска для войны в Украине.

Он дал понять, что тех, кто не справится с выполнением «госзаказа по выпуску вооружений, ждет уголовная ответственность».

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