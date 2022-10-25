Александр Хара: У Киева появился важный союзник 25.10.2022, 10:44

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Александр Хара

Цель Украины — показать, что у Беларуси есть новые лидеры.

Как Запад может ответить на провокации Путина? Будет ли новое наступление на Украину с территории Беларуси? С кем из белорусских оппозиционеров стоит разговаривать Киеву?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

— Аналитики называют две возможные провокации со стороны РФ, которые могут быть использованы Путиным. Это подрыв Каховской ГЭС и ядерное оружие. Какой из этих сценариев может быть использован российскими властями?

— Принимая во внимание то, что Россия уже совершила на территории Украины, можно сказать, что они способны на разного рода военные преступления и преступления против человечности. Поэтому никакие варианты исключать нельзя.

Смыслом звонка Шойгу и разговора с британским, американским и французским министрами была попытка напугать их, чтобы они прекратили помощь Украине, прежде всего — военную. Там постоянно звучал тезис, что конфликт может перерасти в неконтролируемую эскалацию, а в этой фразе скрыта угроза применения ядерного оружия Россией как против Украины, так и против членов НАТО. Причиной этого является неспособность российских вооруженных сил выполнить свои задачи на военном поприще — они находятся на грани того, чтобы получить новые поражения на южном направлении. Эвакуация армии РФ из Херсона и насильственная депортация украинских граждан оттуда, показывают печальное положение российских войск.

Конечно, возможен подрыв дамбы. Буквально вчера появился комментарий руководителя нашей военной разведки, где он говорит, что россияне заминировали часть дамбы Каховской ГЭС, но он не видит смысла подрывать ее. Для полного затопления левобережья Херсона необходимо намного больше взрывчатки и правильно ее расставить, поскольку это достаточно крупное защитное сооружение. То, что они сделали, может принести какую-то экологическую катастрофу и как-то задержать на некоторое время продвижение украинских войск. И самое главное, что подрыв Каховской ГЭС будет означать прекращение поставок воды в Крым, что не в интересах оккупантов. Вторая вещь — это поставит под угрозу Запорожскую АЭС, потому что дамба играет важную роль в экосистеме поддержки жизнеобеспечения атомной электростанции. Но поскольку дуракам закон не писан и после того, как русские захватили Чернобыльскую АЭС, окопались в Рыжем лесу, получив облучение, ведут себя достаточно опасно на Запорожской АЭС, ожидать от этих людей каких-то рациональных и логических действий особо не приходится.

Россияне могут попытаться устроить ядерную провокацию. Она не принесет никаких военных успехов — это будет большущее бедствие техногенного, антропогенного характера. Естественно, что их пропаганда будет показывать, что это неонацистский режим в Киеве это сделал, чтобы обвинить бедную и несчастную Россию, которая защищает русскоязычных в Украине. Но вчера я видел совместное заявление британцев, американцев и французов, они откинули любую возможность применения ядерного оружия Украиной в любых форматах и возложили любую ответственность полностью на Российскую Федерацию. Если посмотреть на Суровикина, которому напекло сирийское солнце и мозги, если они там когда-либо были, точно расплавились, то он может пойти на такой шаг. Он мясник, кацап. Кацап — это в переводе с нескольких языков — тюркского, арабского и иврита — мясник, убийца, живодер. Он может выполнить такой приказ, он может предложить такую глупую идею, чтобы обвинить Украину. Хватит ли мозгов у фюрера русского мира не делать этого? Этот вопрос пока остается открытым.

— Как Запад может ответить на эти угрозы?

— Первый момент — это то, что называется сдерживанием. Оно началось тогда, когда русские, сначала пропагандисты, потом мелкие сошки в правительстве, начали угрожать применением всех средств. Под такой формулировкой всегда имеется в виду ядерное оружие.

Прежде всего, на это дал четкий ответ президент США Джозеф Байден, который предупредил Путина. Дальше и советник по национальной безопасности, и госсекретарь сказали, что последствия для Российской Федерации будут катастрофическими, а тем временем бывшие американские военные и бывшие дипломаты в средствах массовой информации рассказывали о возможных вариантах ответа.

Один из них заключался в полном уничтожении российской группировки войск на территории Украины, не только Донецка, Луганска и Херсона, но и на территории Автономной Республики Крым. Это может иметь катастрофические последствия для российской армии, потому что практически вся боеспособная российская техника находится сейчас на нашей территории.

Вторая вещь — держать противника в неведении относительно конкретных действий власти, так называемая стратегическая неопределенность. Думаю, что до внимания российских военных доносили, какой может быть ответ Запада и как изменится политика западных партнеров относительно поддержки Украины.

Если сейчас есть определенные самоограничения на поставки некоторых видов вооружений, например — современных танков, ракетных систем с дальностью более 80 километров, то есть те же самые оперативно-тактические ракеты к «Хаймарсам», которые могут наносить удары по тылу на глубину в 300 километров. Эти вещи будут просто автоматически разблокированы, даже не говоря про другие более важные виды вооружений, которыми Украина могла бы наносить удары по территории Российской Федерации.

Самоограничение Запада в этом смысле может быть снято, а это не в интересах России — получить разгром своей живой силы и техники, которая еще даже не приступила к боевым действиям на территории Украины. И Белгород, и Крым, и территория Краснодарского края, и тот же самый Ростов, который изначально был фактически базой ведения агрессии против Украины, эти города, эти районы почувствуют на себе всю печаль войны, которую переживает на себе Украина с 2014-го года.

— Еще одна угроза для Украины сегодня — повторное наступление с территории Беларуси. Какой есть инструментарий упреждающих действий, чтобы не ждать повторения февральских событий?

— Конечно, Лукашенко является отъявленным ублюдком и убийцей своих граждан, также он соучастник военных преступлений на территории Украины. Но при всем этом вряд ли он является идиотом, он десять раз должен подумать, прежде чем присоединиться к пораженческой кампании Путина. У него было больше шансов быть частью этой военной кампании в феврале и марте, когда все выглядело достаточно тяжело для Украины. Сейчас же это будет просто самоубийственная вещь. Собственно, поэтому мы и слышим эту воинственную риторику Лукашенко, но кроме предоставления территории Беларуси никаких других действий особо не видно.

Сейчас его режим держится исключительно на российских деньгах и штыках. Белорусская армия и КГБ — это те инструменты, на которые, как он надеется, может положиться в случае каких-то трений с его старшим партнером в Кремле. Если он примет решение и пошлет белорусов убивать украинцев в этой войне на стороне агрессора, большинство белорусов, какие бы они не были пророссийские, понимают несправедливый характер этой войны и мотивация у них будет не очень хорошая, потому что они не будут защищать свое государство и даже этот ублюдский режим.

Второй момент — наша разведка рассказывала, что Беларусь передала большое количество техники и тяжелых вооружений россиянам. Поэтому у них недостаточно сил и средств, чтобы что-то серьезное сделать. Да, они могут перейти границу, где-то закрепиться на территории Украины, но наша страна готовилась к этому сценарию, мы понимаем опасность нанесения удара на западном направлении для остановки поставок вооружений из Польши. У нас есть там мотивированные ребята, готовые уничтожать любых оккупантов, не зависимо от того, будут ли это представители братского народа Беларуси или фашистской России.

И самое главное — думаю, что и обычные белорусы и белорусские военные видели переполненные больницы в городах Беларуси, когда привозили туда раненых оккупантов в феврале, марте и апреле этого года. Я не думаю, что они мнят из себя «рембо», что они будут себя как-то по-другому вести или будут более защищены, чем самые лучшие российские войска, которые были брошены на захват Киева. Эти ужасы войны, которые белорусы видели через страдания российских военных, будут их сдерживать. А попытки задействовать армию могут привести к тому, что мы видели в России после объявления так называемой частичной мобилизации.

Поэтому сомневаюсь, что белорусский диктатор пойдет на такую глупость, подтолкнув свой режим к коллапсу. Белорусские матери и жены не будут молча смотреть на то, как в мешках будут привозить их детей и мужей. В Беларуси после сфальсифицированных несправедливых выборов люди выходили не только в Минске, в отличие от России, где просвещенная молодежь протестовала только в крупных городах. Поэтому у меня есть сомнения, что Лукашенко настолько идиот, чтобы не понимать опасность для своего режима.

Не говорю, что он заботится о белорусах или что-то еще, он думает исключительно о своей власти, но эти факторы должны быть у него в голове самыми главными. Именно они сдерживают Лукашенко от вступления в проигранную Россией войну на таком этапе, когда уже всем понятно, что никакого победного марша по Крещатику не будет.

Разве что как это было на День Независимости Украины, когда стояла разбитая российская техника, других вариантов нет. Не думаю, что Лукашенко хочет увидеть там белорусских пленных или белорусскую разбитую технику.

— Украинский депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко написал большую статью о переосмыслении стратегии в отношении Беларуси. Почему ее долгое время не было в Украине?

— Прежде всего, абсолютно согласен с теми тезисами, которые там есть, с точки зрения того, что Украина должна публично определиться. Прошли те времена, когда мы о чем-то недоговаривали, надеясь на разум Лукашенко. Если посмотреть на карту, то Украина имеет только одну треть границ, которые находятся в безопасности. Беларусь является союзником Российской Федерации. Естественно, мы не хотим, чтобы такая длительная граница, находящаяся рядом с Киевом и нашими западными областями, которые граничат с Польшей, представляла угрозу. Если посмотреть дальше по карте, то есть российская граница, оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сейчас также Херсон, Крым и «Приднестровье».

Длительный период времени Киев надеялся на то, что не будет открыт дополнительный фронт c территории Беларуси, это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о времени до 24 февраля, Беларусь играла роль площадки, через которую мы получали энергоресурсы, ту же самую солярку, которая нам нужна для наших вооруженных сил. Важным моментом была также контрабанда запчастей для военного оборудования, вооружения из Российской Федерации, поскольку с ней у нас не было ни транспортного сообщения, ни какого-то другого. То есть до 24 февраля это были расчеты предыдущего руководства Украины, такие прагматические интересы, возможность дополнительной угрозы и возможность потерять доступ к дешевым энергоресурсам, сдерживали Киев.

Опять же, я говорю с точки зрения размышления власти, которая была тогда и которая есть сейчас. Майдан иностранных дел и большое количество других организаций, занимающихся внешней политикой и безопасностью, критиковали наше правительство — и Порошенко, и нынешнее, за то что не были разорваны дипломатические отношения. До сих пор мы имеем дипломатические отношения с Беларусью, это абсолютно неправильно, потому что согласно международному праву эта страна является таким же самым агрессором, как и Российская Федерация. Поэтому смысла в дипломатических отношениях просто нет.

Консульские отношения был бы смысл сохранить, учитывая, что есть граждане Украины на территории Беларуси. И самое главное — Беларусь является транзитным маршрутом для наших сограждан, которых незаконно вывезли на территорию Российской Федерации, они имеют возможность попасть обратно на территорию Украины. Поэтому сохранить консульских сотрудников там для нас чрезвычайно важно.

Чрезвычайно важные пункты, которые были в статье господина Яременко, это то, что должна быть широкая оппозиционная платформа, а не только один признанный (по крайней мере — западным сообществом) лидер. Поскольку мы понимаем, что у госпожи Тихановской нет достаточных рычагов влияния на ситуацию в Беларуси и однозначно, что она со своим штабом (какие бы они не были демократическими и хорошими намерениями) не способны противостоять такому сильному противнику, который контролирует власть, силовиков и которого поддерживает Путин.

Поэтому мы должны смотреть шире — есть оппозиционные фигуры, которые показали себя намного раньше, чем последние выборы в Беларуси. Мы должны также принимать во внимание новые факторы, прежде всего тех белорусов, которым мы чрезвычайно благодарны, которые воюют сейчас на стороне Украины не только за нашу независимость и суверенитет, но и будущую независимую европейскую Беларусь.

Эти люди и должны быть частью новой платформы. Мне кажется, что осознание того, что у нас есть такой важный союзник, который показал готовность жертвовать своей жизнью, защищая и наши интересы, должно привести к поддержке. Украина должна более явно и более сильно начать поддерживать эти силы, для того, чтобы привести в движение изменения в Беларуси.

И Богдан Яременко, и я, и много других людей, считаем, что мир, безопасность и процветание в Европе невозможны без того чтобы Украина, Беларусь, Молдова и Грузия не стали бы частью политического и военного пространства западного мира. Через время Беларусь будет стремиться в Европейский Союз и НАТО, а мы будем, естественно, поддерживать их в этом стремлении. Только тогда, когда у России не будет возможности влиять на своих соседей на западном направлении, тогда и не будет для российского империализма пространства для влияния, пространства для разрушения безопасности, свободы и процветания. Поэтому у нас абсолютно совпадают идеи и цели с теми людьми, которые борются за независимость Беларуси от узурпатора, от российской оккупации, которая фактически сейчас есть.

Официальные власти Украины должны об этом четко заявить и это должно стать частью практической политики.

— Как превратить полк Калиновского в еще большую силу?

— Что касается вооружения и других вещей, то эта составляющая более-менее в порядке. Естественно, что никогда не хватает всего, то есть надо и продовольствие, и даже эмоциональная, моральная поддержка этим людям. Их как героев должны знать и у себя на родине, поэтому и информационная составляющая должна быть. Но если мы говорим о будущем, то однозначно люди, которые сейчас находятся в окопах, должны определиться с тем, кто может представлять их голос в политической плоскости.

И в этом смысле украинское гражданское общество, поскольку у нас уже есть свой опыт и свои достижения в этом смысле, должно помочь этим новым лидерам, которые могут быть не только военнослужащими, воинами, защитниками, но и политическими деятелями. Начать работать с ними, помогать им, усиливать их голос. Надо показать миру, что у Беларуси есть новые лидеры, которые готовы брать ответственность и за будущее своей страны.

Это также могут быть общественные и политические инициативы, это может быть предоставление площадки. Однозначно, что Украина не собирается вмешиваться во внутренние дела демократической Беларусь, которой, надеюсь, в ближайшее время она и будет.

Мы должны помочь с точки зрения логистики, каких-то конституционных вещей, финансовой помощи, насколько это возможно в наши тяжелые времена, для того, чтобы эти люди смогли договориться об общей платформе, общих действиях и дальше поддерживать информационно и всем тем, что им необходимо, чтобы быть монолитным субъектом, с которым должны общаться украинские власти и наши западные партнеры как легитимной властью, переходным правительством, которое в будущем может претендовать на демократический приход к власти.

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