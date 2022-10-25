В Луганске после серии взрывов начался крупный пожар на шахте 2 25.10.2022, 10:45

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Местные жители публикуют кадры масштабного зарева над городом.

В оккупированном Россией Луганске горит шахта, расположенная в поселке Юбилейном. Причем, по сообщениям местных жителей, со стороны шахты слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По имеющейся информации, загорелась шахта «Луганская 1» в Юбилейном. Как сообщают местные жители, пожар возник 24 октября, поздно вечером. Информацию подтвердили и российские СМИ.

Ситуацию уже прокомментировали оккупационные власти. Говорит, причиной пожара на территории шахты «Луганская» в «ЛНР» стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили РИА «Новости».

Известно, что с начала оккупации в 2014 году шахта Луганска была остановлена, но через год оккупанты сообщили о ее запуске. Чуть позже появилась информация, что шахты «Луганская» и «Мащинская» находятся в полузатопленном состоянии.

По данным Восточной правозащитной группы, шахтоуправление «Луганское» было ликвидировано российскими оккупантами в феврале 2021 года.

Напомним, еще летом россияне на оккупированных территориях Луганской области вывозили оборудование из шахт и совершали грабеж имущества.

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