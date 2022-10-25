«Хозяйка сказала, что доллар стабилизировался» 5 25.10.2022, 10:49

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Некоторым минчанам начали поднимать стоимость аренды квартир.

В начале осени рынок аренды в Минске неслабо потрепало. Хоть в столице и не случилось студенческого бума, в ситуацию неожиданно вмешались россияне, которым срочно потребовалось временное жилье. На волне ажиотажа (который уже, кстати, сходит на нет) часть хозяев решили поднять цены на квартиры. Как говорят читатели, найти в Минске «бабушатник» ниже 250 долларов — сейчас уже проблема. Журналисты realt.by поинтересовались у тех, кто арендует квартиры, повысили ли им стоимость, а также спросили у специалиста, вернется ли рынок в обычное состояние.

«Еще в марте договорились, что буду платить по курсу 2,6 — с тех пор ничего не меняли»

О том, как повели себя хозяева на фоне высокого спроса, мы спросили подписчиков нашего телеграм-канала. В нашем опросе поучаствовали более 1000 человек. Мы выяснили, что для 76% квартиросъемщиков стоимость не изменилась, 6% счастливчиков даже стали платить за квартиру меньше, а вот для 23% респондентов осенний ажиотаж не прошел даром — хозяева жилья подняли им стоимость аренды.

«Снимаю евродвушку в хорошем районе. До марта платила 550 долларов, в марте договорились снизить стоимость до 400, а в сентябре хозяйка вновь подняла до 480. Обосновала повышение стоимости так: мол, доллар стабилизировался, а спрос растет только растет», — написала нам Евгения.

А вот Настя говорит, что с марта стоимость ей не поднимали: «Весной, когда скакал доллар, договорились с хозяйкой, что платить буду по курсу 2,6 в белорусских рублях. Она обрадовалась, что я не уезжаю и пообещала больше не поднимать цену. При этом я постоянно мониторю стоимость на аренду в Минске и заметила, что найти классную однушку до 300 долларов − уже сложно, ту же трешку с крутым ремонтом раньше можно было найти за 450, а сейчас подобные предлагаются за 550 долларов».

«Мне с хозяевами повезло, в марте стоимость однушки в стиле „бабушатник“ в районе Академии наук мне снизили с 220 до 200 долларов. С тех пор цену больше не меняли, а недавно даже кота разрешили завести. Тем не менее, я в курсе актуальных предложений: цены по сравнению с тем, что были еще месяц назад, точно выросли», − делится своей историей Марина.

«Выжимать из арендатора последние соки точно не стоит — рискуете остаться с пустой квартирой»

Ситуацию на рынке долгосрочной аренды прокомментировал Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица»:

− На сентябрьский ажиотаж рынок аренды отреагировал так же, как и когда-то отреагировал на Чемпионат мира по хоккею. Собственники обрадовались, что цены, наконец, вышли из пике и решили, что теперь можно будет восстановить ту стоимость, которая наблюдались в начале года. Однако, приезд россиян по сравнению с ЧМ по хоккею, вещи абсолютно разного масштаба и степени воздействия на рынок аренды. Если ЧМХ был временным явлением, позволившим за несколько месяцев проведения дополнительно заработать на краткосрочной аренде квартир, то неожиданный наплыв граждан РФ просто мимолетное явление, и существенно изменить ценообразование на рынке долгосрочной аренды за несколько недель ему не под силу.

Действительно по итогам марта, когда курс доллара резко подскочил, в Минске было зафиксировано снижение стоимости аренды. Цены тогда упали на 20−30%. Но в последующем, когда курс стабилизировался и даже откатился до минимальных значений, многие откорректировали цены в сторону увеличения. К примеру, возьмем стандартную однушку в спальнике. В начале года она стоила от 220 долларов, в марте ее можно было снять уже от 160, а к настоящему времени ее цена достигла 180−200 долларов. То есть, стоимость отыграла назад, но прежних значений не достигла. Думаю, что те ваши респонденты, которым подняли цены, столкнулись именно с такой корректировкой. Кто-то из хозяев сделал это летом, кто-то — только сейчас.

На мой взгляд, подобная корректировка вследствие снижения и стабилизации обменного курса валют по сравнению с пиковыми значениями марта − это нормально и объективно. Но рассчитывать, что стоимость можно поднимать и дальше, особенно ориентируясь на некий наплыв россиян, не стоит от слова совсем. Да, в сентябре в общей доле спроса их количество доходило до 60%, но сейчас остались лишь единичные запросы. К тому же, и тогда и сейчас речь шла в первую очередь о краткосрочной аренде, а никак не о долгосрочной. В настоящее же время на рынке остались только отечественные квартиросъемщики. Да и их ряды несколько поредели из-за релокаций айтишных компаний и других причин.

Сегодня хозяевам квартир стоит понимать, что выиграет тот, кто быстрее найдет своего арендатора. Если кто-то думает, как бы на 10−20 долларов поднять стоимость аренды − это однозначно проигрышная стратегия. Надо держаться за хорошего арендатора, а не выжимать из него последние соки. Потому что другой арендатор, вполне возможно, будет менее платежеспособен.

В целом, предложение на рынке продолжает увеличиваться. В том числе и за счет большого количества квартир в новостройках, купленных в 20−21-х годах. Сейчас люди там заканчивают делать ремонты и постепенно данное жилье выходит на рынок. Этот фактор пока еще многими не учитывается, но через год-два он выстрелит и окажет значительное влияние на рынок аренды. Сотни малогабаритных квартир с новыми ремонтами в современном квартале рядом с метро станут потенциальной угрозой всей вторичке — как минимум, всем единичкам в хрущевках и панельках. Это все надо учитывать, чтобы потом не остаться с пустующей квартирой.

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