Бойцы ВСУ из стрелкового оружия сбили российский беспилотник иранского производства «Герань-1» 1 25.10.2022, 10:56

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иллюстрационное фото

Дрон «приземлили» в Херсонской области.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили из стрелкового оружия иранский беспилотник Shahed (Герань-1).

Об этом сообщает пресс-служба бригады в «Фейсбуке».

«На днях во время одной из вражеских атак по югу стаей дронов-камикадзе, боевое подразделение наших рыцарей на Херсонщине стрелковым оружием приземлил один из «Shahed». Теперь вражеский баражирующий боеприпас ждет экспертиза и тщательное изучение дополнительных способов противодействия такому виду оружия», - говорится в сообщении.