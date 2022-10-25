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Бойцы ВСУ из стрелкового оружия сбили российский беспилотник иранского производства «Герань-1»

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  • 25.10.2022, 10:56
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Бойцы ВСУ из стрелкового оружия сбили российский беспилотник иранского производства «Герань-1»
иллюстрационное фото

Дрон «приземлили» в Херсонской области.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили из стрелкового оружия иранский беспилотник Shahed (Герань-1).

Об этом сообщает пресс-служба бригады в «Фейсбуке».

«На днях во время одной из вражеских атак по югу стаей дронов-камикадзе, боевое подразделение наших рыцарей на Херсонщине стрелковым оружием приземлил один из «Shahed». Теперь вражеский баражирующий боеприпас ждет экспертиза и тщательное изучение дополнительных способов противодействия такому виду оружия», - говорится в сообщении.

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