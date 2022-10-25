Егор Шарангович и Алексей Протас набрали очки в матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном» 25.10.2022, 10:59

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

В первом за десять лет противоборстве белорусов в НХЛ оба форварда отметились результативной игрой.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем уступил на домашнем льду «Вашингтону» с Алексеем Протасом. В первом за десять лет противоборстве белорусов в сильнейшей лиге планеты оба наши форварда отметились результативной игрой, сообщает pressball.by.

У хозяев Шарангович заработал ассистентский балл при 5 бросках, 1 силовом приеме, 1 блоке и -2 полезности за 16 минут 52 секунды на льду. У гостей Протас набрал первые очки в сезоне, сложив гол и пас, а также отметился 2 бросками, 1 силовым приемом, 2 минутами штрафа и показателем полезности +1 за 10 минут 42 секунды на площадке. Протас выходил на лед в третьем звене, с Эллером и Мантой. Шарангович — во втором, с Джеком Хьюзом и Мерсером.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Нью-Джерси — Вашингтон — 3:6 (1:1, 0:4, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Бастьян (1) (Марино, М.Маклеод, 4.49). 1:1 — Дауд (3) (Маленстин, Хэтэвэй, 10.46). 1:2 — Хэтэвэй (1) (Дженсен, Д.Стром, 29.16). 1:3 — Шири (4) (30.03-мен.). 1:4 — Овечкин (3) (Карлсон, Д.Стром, 37.14-бол.). 1:5 — Дженсен (1) (Эллер, ПРОТАС, 37.47). 2:5 — Татар (1) (Д.Хэмилтон, Вуд, 44.08). 3:5 — Братт (1) (Марино, ШАРАНГОВИЧ, 49.06). 3:6 — ПРОТАС (1) (Манта, Эллер, 56.11).

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